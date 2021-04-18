Попередньо встановлено, що 46-річний водій не впорався з керуванням.

У Черкаській області автомобіль ВАЗ-2106 з’їхав у ставок, троє черкащан загинули.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Аварія сталася 17 квітня близько 22:00 години у селі Шукайвода, що на Христинівщині Черкаської області.

Попередньо встановлено, що 46-річний водій не впорався з керуванням. Окрім нього, внаслідок ДТП загинули пасажири, 44 і 34 років.

Уманським районним управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Триває слідство.

Зараз слідчі з'ясовують обставини ДТП.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 66-річного водія, який в жовтні 2020 року збив на смерть двох жінок на Майдані Незалежності.