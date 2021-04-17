Росія відмовляється обговорювати мирний план Німеччини і Франції щодо Донбасу, - Кравчук

"Росія не хоче миру. Росія робить усе, щоб заблокувати будь-які кроки".

Росія відмовляється обговорювати мирний план щодо завершення війні на сході України, який був запропонований Німеччиною та Францією у межах "нормандського формату".

Про це голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук заявив у ефірі каналу "ДОМ".

"Росія не хоче миру. Росія робить усе, щоб заблокувати будь-які кроки. Запрошували Путіна поговорити у Парижі. Відмовився. Є заява Зеленського, що треба зібрати "четвірку" обговорити, як реанімувати нормандський процес і імплементувати перемовини Мінська... Можуть обговорити так звані кластери, які дадуть механізм дії цих домовленостей. Нема відповіді. Росія робить вигляд, що і кластерів нема чи зливає у друк не самі кластери, а якийсь варіант плану – роблять різні маніпуляції, щоб не ухвалювати такі рішення", - повідомив він.

Кравчук додав, що підготовував документ щодо координації реагування на порушення режиму тиші. Він складається з семи пунктів та записки щодо політичного рішення підтримки цієї пропозиції. Але РФ як частина ТКГ відмовилася.

Він також зауважив, що весь демократичний світ стоїть на боці України.

"Сьогоднішня позиція Європи, НАТО і США - демократичний світ на боці України... Всі вимагають від Росії припинити провокації, вогонь, і зберігати режим тиші, не провокувати ситуацію на кордонах, відвести свої війська", - зазначив голова української делегації.

Нагадаємо, що наприкінці березня видання "Коммерсант" опублікувало нібито документи, представлені Німеччиною і Францією щодо впровадження кластерів - кроків із завершення війни в ОРДЛО. Також ЗМІ навело пропозиції України та поправки Росії, втім не надало жодних доказів того, що ці документи існують саме в такому вигляді, як написали. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вважає оприлюднені російським ЗМІ "проєкти кластерів" з врегулювання війни в ОРДЛО черговою спробою РФ виправдатися за затягування мирного процесу.