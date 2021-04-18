За минулу добу, 17 квітня у Києві поліцейські склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів розважальних закладів, які працювали попри карантинну заборону.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Після того, як усі відвідувачі покинули заклад, працівники Держспоживслужби провели негайну обробку приміщень.

Загалом упродовж доби правоохоронці перевірили 533 об’єкти господарської діяльності.

“Серед них були розважальні заклади: “Hype”, “50”, “Ішак”, “Спаркс”, “Shef”, ресторан готелю “Favor Park”, які працювали попри заборону та всередині знаходились відвідувачі”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зафіксували факти порушення карантинних вимог та притягнули до відповідальності адміністраторів закладів. У результаті за невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

“Вкотре звертаємось до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняємо, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців”, - додав керівник столичного главку.

Він нагадав, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України.