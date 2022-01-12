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До бази "Миротворця" за "фабрикування справ" внесли суддю, яка ухвалила рішення про арешт майна Порошенка

На сайті перелічили факти, на основі яких прийшли до такого висновку.

До бази "Миротворця" за "фабрикування справ" внесли суддю, яка ухвалила рішення про арешт майна Порошенка
Віта Бортницька
Фото: myrotvorets.center

Суддя Печерського районного суду Києва Віта Бортницька потрапила до бази "Миротворця" за "руйнування судової системи України" та "фабрикацію справ".

Про це свідчать дані сайту.

"Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ стосовно завідомо невинних осіб", - так вказали на сайті причину внесення Бортницької до бази даних.

На "Миротворці" також перелічили факти, на основі яких прийшли до такого висновку. Ось кілька з них:

"Участь у фабрикації т.зв. "Справи про держзраду Порошенка", кримінальне провадження №22016130000000212. Арешт майна;

Жовтень 2021 р. - відправила обвинуваченого у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт;

Без мотивації відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі;

Грудень 2019 р. - Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна в організації ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року. 

Нагадаємо, сайт "Миротворець" був створений в 2014 році з ініціативи депутата  Антона Геращенко, який був на той час позаштатним радником міністра внутрішніх справ. У списках, опублікованих на сайті, містяться тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як "сепаратистів, терористів або агентів Кремля".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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