Ексспівробітник СБУ, який перейшов на бік "ДНР", отримав 10 років тюрми заочно

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 10 років позбавлення волі учасника терористичної організації "ДНР".

Вирок стосується уродженця Донецька, який у липні 2014 року добровільно приєднався до незаконного збройного формування "Макіївський міський відділ Міністерства державної безпеки ДНР". Він є колишнім співробітником Служби безпеки України. Має спеціальну освіту, професійні навички, фізичну, військову та оперативну підготовку, повідомляє пресцентр СБУ.

"Зловмисник здійснював підривну діяльність, спрямовану на протидію Збройним Силам України, СБУ та іншим формуванням, залученим до проведення антитерористичної операції й операції Об’єднаних сил на території Донецької області. Також терорист активно займався пошуком нових працівників так званої «МДБ ДНР» та вербуванням цивільного населення для збору інформації про учасників АТО й ООС", – сказано в повідомленні.

Однією з особливостей "служби" засудженого було переслідування місцевих мешканців за нібито сприяння правоохоронним та іншим державним органам України, додали у спецслужбі.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі терорист переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, його оголошено в розшук.

Нагадаємо, 21 грудня Шевченківський районний суд Чернівців 21 грудня виніс заочний вирок жительці Донецька Ользі Качурі, яка воює проти України у складі окупаційних військ Росії під позивним "Корса". Її визнали винною ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу.

Жінка командує артилерією окупаційних сил у званні "полковника". Колишню співробітниця органів МВС України засудили до 12 років ув’язнення.