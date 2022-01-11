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Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту".

Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі.

Про це він сказав під час зустрічі з зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції.

Єнс Пльотнер та Еммануель Бонн минулого тижня провели переговори з заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, а 10 січня - з головою Офісу президента України Денисом Єрмаком.

У вівторок, 11 січня, вони зустрілися й з Зеленським.

Президент України під час розмови з ними привітав зусилля Німеччини та Франції, які докладаються для виконання домовленостей саміту "четвірки", що відбувся в грудні 2019 року, та висловив сподівання на нову зустріч її лідерів.

"Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн", - наголосив Зеленський.

Єрмак, який також був присутній на зустрічі з Пльотнером і Бонном, підтвердив, що Україна залишається відданою політико-дипломатичному шляху врегулювання.

Він наголосив на необхідності забезпечення дотримання режиму повного припинення вогню, здійснення подальших етапів взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ, а також виконання інших рішень попереднього саміту "четвірки".

"Україна, Франція та Німеччина докладають активних зусиль задля відновлення результативної роботи в Нормандському форматі на різних рівнях. Очікуємо, що російська сторона підтримає ці зусилля, а також сприятиме досягненню прогресу у виконанні рішень Паризького саміту «Нормандської четвірки». Проведення чергового саміту в Нормандському форматі дало б серйозний поштовх процесу мирного врегулювання", - заявив Єрмак.

Україна передала радникам Шольца і Макрона детальну інформацію щодо імплементації сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

Нагадаємо, що Зеленський давно хоче зустрітися з Путіним і нещодавно заявив про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі двосторонньому. 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.

При цьому Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі та неодноразово закликала Україну почати переговори з представниками окупаційних адміністрацій - ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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