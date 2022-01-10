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Справу Лероса за відмову спростувати наклеп на брата Єрмака передали до суду

Нардеп підозрюється у хуліганстві та невиконанні судового рішення.

Справу Лероса за відмову спростувати наклеп на брата Єрмака передали до суду
Фото: Lb.ua

Державне бюро розслідувань у понеділок, 10 січня, скерувало до суду справу щодо депутата Верховної Ради Гео Лероса, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні судового рішення.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Слідчі ДБР у межах розслідування у кримінальному провадженні встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави", – сказано в повідомленні.

11 серпня Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом в соцмережах 29 березня 2020 року, проте депутат досі її не спростував.

Мова про допис Лероса у фейсбуці про те, що голова Офісу президента Андрій Єрмак нібито "через свого брата барижить державними посадами". Денис Єрмак, брат голови ОП, тоді назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом", і подав на депутата до суду.

Через півтора року суд зобов'язав Лероса спростувати поширену ним інформацію про "плівки Єрмака", але депутат цього не зробив.

12 листопада нардепу було повідомлено про підозру за відмову спростувати наклеп.

Нагадаємо, що Гео Лероса було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський назвав Лероса аферистом, а у вересні того ж року депутата виключили з фракції "Слуга народу" за критику Зеленського.

11 листопада 2021 року Леросу повідомили підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) за те, що він показав середній палець Зеленському під час засідання Верховної Ради.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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