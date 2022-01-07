Заява ДБР про те, що Печерський суд нібито не накладав арешт на активи “Прямого” і “5 каналу” є “відвертою брехнею”.

Про це адвокат п’ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань написав у соцмережі Facebook.

Він оприлюднив скріншоти з документів, які доводять, що серед арештованого майна та активів є активи ТОВ “Вільні медіа”, що володіє двома опозиційними телеканалами.

“ДБР самі Різдво не святкують (що зрозуміло, вони іншому моляться) і іншим не дають. На Святий Вечір разом з прокурорами Бєлкіним, Потапенком та Сафаряном і Її честю слідчою суддею Печерського районного суду м. Києва Бортницькою напакостили, а тепер виправдовуються. Не арештовували, брешуть, активів “Прямого” і “5 каналу”.

“Але ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і “очєпятками” переписала. А там чорним по білому: ДП «ТРК» НБМ – ЗАПОРІЖЖЯ» та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ “АВТОР ТВ”. Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів”, – зазначив адвокат.

Фото: facebook.com/igor.golovan

Він нагадав, що частки Петра Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає: “Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ «ВІЛЬНІ МЕДІА», засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку”.

“Можна звичайно, подумати, що прокурори і Її честь суддя Бортницька просто не вміють працювати з реєстром юридичних осіб, а тому не знають, що кінцевий бенефіціарний власник може змінюватися з певним запізненням від дати зміни власника. Це пояснило б, чому Бєлкін, Потапенко і Сафарян працюють в Офісі Генпрокурора. З будь-якої юридчної фірми їх би одразу вигнали”, – сказав Головань.

Він додав, що замість коду ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ “АВТОР ТВ” зазначили код іншого актива ТОВ “ВІЛЬНІ МЕДІА” – ТОВ “ТРК “ЕКСПРЕС-ІНФОРМ”.

“Однак ми не думаємо, що це від дурості і типового для генпрокурорського офісу та ДБР непрофесіоналізму. Ми переконані, що Бєлкін, Потапенко, Сафарян і її честь Бортницька діяли умисно, оскільки головний, на наше переконання, замовник Зеленський зацікавлений саме в знищенні опозиційних телеканалів. Хай там як, незаконно накладено арешт на медіаактиви ТОВ “ВІЛЬНІ МЕДІА”, – наголошує Ігор Головань.

“І я переконаний, що власники ТОВ “ВІЛЬНІ МЕДІА” не тільки апеляцію подадуть, але і вимагатимуть розслідування дій Бєлкіна, Потапенко, Сафаряна і Бортницької на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів)”, – резюмував він.

Фото: facebook.com/igor.golovan

Фото: facebook.com/igor.golovan

Фото: facebook.com/igor.golovan

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 6 січня арештував майно Порошенка.

Про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал" повідомили у політичній партії "Європейська солідарність".

7 січня пресслужба ДБР оприлюднила інформацію про те, що арешт активів телеканалів не відповідає дійсності.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.