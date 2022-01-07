Арешт майна Порошенка є вибірковим правосуддям, – Atlantic Council

Арешт майна п’ятого президента та очільника “Європейської Солідарності” Петра Порошенка є вибірковим правосуддям.

Про це у Твіттері написала заступниця директора євразійського центру організації "Atlantic Council" Мелінда Харінг.

“Слідкуйте за цією історією – український суд заморозив майно Порошенка в рамках звинувачення в державній зраді. Порошенка за межами країни, але його можуть заарештувати, якщо/коли він повернеться пізніше через місяць. Ось так виглядає вибіркове правосуддя”, – написала вона.

Keep your eye on this ongoing story - Ukrainian court froze Poroshenko's property as part of treason charges against him. Poroshenko out of country, but may be arrested if/when he returns later in month. This is what selective justice looks like. https://t.co/TV9pvEEC0s — Melinda Haring (@melindaharing) January 6, 2022

Нагадаємо, політична партія "Європейська Солідарність" вважає незаконним і неправосудним рішення Печерського суду про арешт активів Петра Порошенка.

Також у "Євросолідарності" повідомили, що суд арештував також активи «Прямого» та «5 каналу».