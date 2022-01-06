Україна екстрадувала з Польщі колишнього секретаря Коломийської міськради

Йому загрожує 10 років за ДТП з двома загиблими.

Україна екстрадувала з Польщі колишнього секретаря Коломийської міської ради Любомира Жупанського.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

У листопаді 2016 року Жупанський, перебуваючи за кермом автомобіля Audi A6, збив на смерть двох пенсіонерів у селі Одаї неподалік від Івано-Франківська.

Після ДТП Жупанський продовжив обіймати посаду до весни 2018 року, коли його позбавили повноважень, і навіть деякий час виконував обов’язки міського голови. Крім того, до осені 2019 року Жупанський очолював коломийську міську організацію партії "Блок Петра Порошенка - Солідарність".

У квітні 2019 року йому повідомили підозру за ч. 3 ст. 286 КК України, після чого він виїхав з України. Тоді поліцейські оголосили його в міжнародний розшук.

"Після кількох років переховування за кордоном фігуранта затримали правоохоронні органи на території Республіки Польща. 4 січня цього року правопорушника екстрадували в Україну в рамках міжнародного співробітництва", - повідомила поліція.

5 січня Печерський райсуд Києва обрав колишньому депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.