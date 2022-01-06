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Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня

Він збирається зустрітися з генпрокуроркою. 

Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня
Фото: eurosolidarity.org

Підозрюваний у державній зраді та сприянні терористичним "ДНР" і "ЛНР" пʼятий президент України Петро Порошенко заявив, що повернеться на батьківщину 17 січня.

Він обіцяв прийти на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу і зустрітися з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою, користуючись правом нардепа на невідкладний прийом. Про це Порошенко написав у Facebook.

"Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії", – заявив він.

Нагадаємо, підозра Порошенку була підписана в той час, коли він поїхав за кордон. Її підписував заступник Венедіктової, адже сама генпрокурорка пішла у відпустку. 

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною. 

Іншими фігурантами справи є нардеп Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра. Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна. 

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.

Офіс генпрокурора подав до Печерського райсуду клопотання щодо обрання Порошенкові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Аналогічний захід просили в цій справі для Медведчука., але він під домашнім арештом. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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