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Учасники дисидентського руху та екснардепи закликали скасувати справи проти Порошенка

На їхню думку, переслідування експрезидента шкодить державі. 

Учасники дисидентського руху та екснардепи закликали скасувати справи проти Порошенка
Фото: eurosolidarity.org

Учасники дисидентського руху, колишні народні депутати опублікували звернення до президента Володимира Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти експрезидента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сторінці колишнього депутата, дисидента Ярослава Кендзьора. 

На думку підписантів, переслідування Порошенка є злочином проти Української держави.

«Ті десятки кримінальних справ (кажуть, десь понад 130), які ДБР і ГПУ безперервно відкривають проти Прездента України Петра Порошенка, а відтак вони при детальнішому розгляді “розсипаються”, позаяк є завідомо фальшивими, брехливими, наклепницькими — це не що інше як “посягання на честь і гідність Президента України”. Особи, винні у цих діях, мають “притягатися до відповідальності на підставі закону” (хоча б на основі закону про приниження честі і гідності)», - йдеться у зверненні. 

Кримінальне обвинувачення Петра Порошенка у здійсненні “державної зради” та “фінансової підтримки терористів і тероризму”, на думку авторів заяви, стосуються не лише самого обвинуваченого, а насамперед Української держави. 

«Звинувачувати Президента Порошенка в 130 злочинах на користь агресора може хіба що безнадійний невіглас, безсоромний запроданець чи відвертий ворог. Бо це ж значить засудити всю основоположну діяльність Глави держави, скеровану на оборону, утвердження, розвиток України як злочинну. Навіть наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ на звільнення української території від агресора — це, виявляється, кримінальна справа. Ви на кого працюєте, панове?» - йдеться у заяві. 

Колишні народні депутати нагадали здобутки України під час президенства Порошенка, зокрема, процеси декомунізації, дерусифікації, створення сильної армії, наповнення бюджету, отримання Томосу тощо. 

«Ми можемо називати десятки подій періоду 2014-2018 років, які є не просто важливими історичними подіями, а стали новим етапом в історії українського народу, в процесі захисту, утвердження, розвитку Української Державності. 

Тим часом, кожна із цих подій розглядається нинішньою владою і покірною їй правоохоронною системою, як “державний злочин”. То яку державу ви маєте на увазі? Ясна річ, що не українську Україну. Ви хочете повернути Україну назад до Москви, перетворивши її в малоросійську (чи новоросійську?) московську маріонетку», - йдеться у заяві.

Автори звернення вважають, що президент Володимир Зеленський як “гарант додержання прав і свобод людини і громадянина” має долучитися до скасування всіх кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка. 

Звернення підписали Михайло Косів (н.д.ВР України I,II,III,IV, VI скликань), Ярослав Кендзьор (н.д.ВР України I- VI cкликань), Ігор Калинець (поет, політв'язень, Лауреат національної премії ім. Т. Шевченка), Валентина Чорновіл (упорядниця десятитомного видання творів В. Чорновола, екс завідувачка музею В. Чорновола), Микола Кульчинський (політв'язень, Народний депутат України III-VI скл.), Степан Давимука (народний депутат України IV-VI скл.).

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