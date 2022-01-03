Байден запевнив Зеленського у рішучій відповіді США та союзників в разі вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь у разі вторгнення Росії в Україну.

У цьому президент США Джо Байден запевнив українського президента Володимира Зеленського під час телефонної розмови пізно ввечері 2 січня, повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їх союзники та партнери відповідатимуть рішуче, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну", – зазначається у пресрелізі.

Під час розмови президенти також висловили підтримку дипломатичним заходам, що розпочнуться наступного тижня. Серед цих заходів – засідання ради НАТО-Росія, перемовини російських та американських дипломатів в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності а також засідання ОБСЄ.

Байден висловив підтримку "заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активної дипломатії для просування виконання Мінських домовленостей на підтримку нормандського формату.

"Президент Байден підкреслив відданість Сполучених Штатів, союзників та партнерів принципу "нічого про вас без вас". Він підтвердив підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент Володимир Зеленський після перемовин з Байденом заявив про "особливий характер" відносин України та США.

"Перша міжнародна розмова року з @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії України, США та партнерів щодо збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізації", – написав Зеленський у Twitter у ніч на 3 січня.

Він наголосив, що цінує "непохитну підтримку України" з боку США.

Пресслужба Володимира Зеленського станом на 09:00 3 січня не опублікувала інформації щодо перемовин з президентом США.

Розмова відбулася через кілька днів після телефонного спілкування Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Друга за місяць телефонна розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

Нагадаємо, 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова тривала близько 1,5 години. Спочатку планувалося, що президент США поговорить із Зеленським відразу після перемовин з російським президентом Путіним 7 грудня, але дзвінок відклали. Натомість Джо Байден провів переговори з главами країн "Квінт" – Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. Розмову з президентом України перенесли на 9 грудня.

Розмова Байдена із Зеленським 9 грудня тривала близько 1,5 години. Президенти обговорили безпекову ситуацію навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Сторони також обмінялися оцінками перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

Глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії.