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Окупаційний "голова" Криму пояснив вищі, ніж у Росії, ціни відсутністю конкуренції внаслідок санкцій

"Зрозуміло, що нікого ми не змусимо зайти на півострів, якщо втрати, які вони зазнають у Європі, вимірюватимуться мільярдами доларів".

Окупаційний "голова" Криму пояснив вищі, ніж у Росії, ціни відсутністю конкуренції внаслідок санкцій
Фото: tvi.ua

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов пояснив високі ціни на півострові відсутністю внаслідок санкцій конкуренції та великих російських операторів.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Комерсант", відповідаючи на запитання, чому в Криму ціни "буквально на все – вищі", ніж у Росії.

"Головні причини високих цін – відсутність конкуренції, відсутність великих операторів. У всіх російських регіонів є бюджетоутворюючі підприємства, від кожного з яких тільки з податку на прибуток бюджет отримає близько 10 млрд руб. У Криму найбільший платник податків – пиво-безалкогольний завод. Це лише 1,2 млрд руб. податків. Решта – умовно по 100 млн руб. Найбільші платники ПДФО на півострові – Міноборони та ФСБ. А 85% бюджету Криму – це податок на прибуток та ПДФО. Інші 15% – це різні сукупні доходи. У нас немає ні «Газпрому», ні Ощадбанку, нікого, хто є «законодавцем мод» у регіональній економіці", – сказав Аксьонов.

Він зазначив, що безпосередньо до Криму "не зайшов жоден мережевий гравець – ні газовики, ні паливники, ні материковий зв'язок, торговельні мережі".

"Зрозуміло, що нікого ми не змусимо зайти на півострів фізично, якщо втрати, які вони зазнають у Європі, вимірюватимуться мільярдами доларів. Я все це розумію, і жодних умов ми тут не ставимо. Як варіант для західноєвропейських компаній, які потрапили під російські санкції, була пропозиція зняти з них санкції за умови відкриття їхнього представництва у Криму. Мені здається, що для ряду підприємств бажання заробити перевищить політичні аргументи", – сказав Аксьонов.

30 червня 2020 року влада Криму оголосила про запуск вантажних поїздів по Керченському мосту. Російський глава Криму Сергій Аксьонов очікував, що це сприятиме зниженню цін на продукти на півострові. До цього мостом ходили тільки пасажирські вагони.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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