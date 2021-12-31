30 "слуг народу" стали фігурантами гучних скандалів у 2021 році, - КВУ

Упродовж 2021 року 30 народних депутатів фракції "Слуга Народу" стали фігурантами гучних скандалів.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Серед основних причин скандалів: негідна поведінка депутатів, звинувачення в корупції, одіозні заяви, бійки, спроби використання депутатського статусу у власних цілях.

Деякі нардепи потрапили в скандальні історії кілька разів. Так, у квітні під час локдауну заступник голови фракції Микола Тищенко організував в одному з київських готелів вечірку з нагоди дня народження дружини. У червні Тищенко побивсяв Раді із депутатом Іллею Кивою, а в жовтні – відзначився заявою щодо вартості продуктів харчування. Він розповів, за якими цінами купує продукти на столичному Бессарабському ринку. За словами нардепа, на Бессарабському ринку, який вважається одним з найдорожчих ринків Києва, він купував гречку по 12 і 28 гривень за кілограм.

Голова фракції Давид Арахамія та голова Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова також потрапили в скандали через власні висловлювання. Так, Арахамія відзначився одіозними висловлюваннями на тему офшорів, заявивши, що не бачить в їх існуванні нічого поганого, а також додав, що раніше теж мав багато офшорів, а зараз офшорні компанії є у його дружини.

Третьякова потрапила в скандал через грубе висловлювання щодо смерті народного депутата Антона Полякова, заявивши про те, що "це - мінус один ворог".

Нещодавно обраного депутата Василя Вірастюка звинуватили в сексизмі через коментар у Facebook про "вареник із бринзою" щодо фото з дівчиною.

Нардеп Микита Потураєв з трибуни Ради спровокував бійку через заяву про розстріл фракції ОПЗЖ. Депутатка Анна Колісник під час виступу головнокомандувача Збройниих сил України в приватному листуванні в месенджері написала, що "треба валити з цієї країни". Народна депутатка Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти, назвала Верховну Раду "Верховним Советом". Ексслуга народу Артем Дмитрук на своїй сторінці у Facebook обзивав художника Олександра Ройтбурда.

Низка "слуг народу" потрапили в скандали через негідну поведінку та спроби використання власного статусу в особистих цілях. Так, нардеп Микола Галушко нецензурно спілкувався із поліцейськими, які зупинили його авто, депутат називав їх "дебілами". В автомобільний скандал потрапив і народний депутат Олександр Трухін, який, за інформацією ЗМІ, скоїв ДТП в нетверезому стані (при цьому відео з місця події так і не було надано). Фігурантами скандалу із порушенням ПДР також став народний депутат Юрій Камельчук, він вступив в перепалку із блогером проєкту "ЗупиниЛося", який зафіксував як дружина нардепа неправильно припаркувала авто під Радою.

У липні в ДТП потрапив народний депутат Олександр Юрченко, який, за словами свідків, намагався втекти з місця аварії, а потім напав на водія пошкодженого авто (за інформацією низки ЗМІ депутат, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп’яніння, однак це було спростовано рішенням суду). Також, за повідомленнями ЗМІ, ймовірно, міг перебувати під дією наркотичного сп’яніння під час керування авто народний депутат Євген Брагар (однак результати експертизи не підтвердили вживання наркотиків).

Голова Комітету з питань організації державної влади народний депутат Андрій Клочко потрапив у корупційний скандал. Його 70-ти річна мати за останні два роки придбала майна на 14,5 млн гривень. Народний депутат Олексій Ковальов, який придбав "4 канал", відповідно до декларації не має власного житла, а також вказав купівлю каналу як подарунок від батьків. Депутати-мільйонери зі Олег Воронько (задекларував 129 млн грн ), Остап Шипайло (22 млн ), Степан Чернявський (11 млн ), Павло Павліш (10 млн ) у 2021 році отримували кошти з Державного бюджету для оренди житла в Києві.

У КВУ зазначили, що в першому кварталі 2022 року планується створення Дисциплінарної комісії "Слуги Народу", яка має відреагувати на дії депутатів.

Нагадаємо, голова "Слуги народу" Олена Шуляк заявила, що партія ініціюватиме відкликання депутатів місцевих рад, "які не дивляться з нами в один бік".

Згідно з опитуванням, якби вибори до українського парламенту відбувалися в середині грудня, до Верховної Ради пройшли б шість політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Розумна політика" та "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар’єру партії "Українська стратегія Гройсмана" і "Наші".