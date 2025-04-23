Радіо Свобода: нардеп Каптєлов зі "Слуги народу" задекларував доходи дружини в Росії, але майно родини у Москві – ні

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов у декларації за 2024 рік вказав місце роботи своєї дружини-громадянки Росії – це державна установа у Москві, і понад мільйон рублів готівки у її власності.

Як пише Радіо Свобода, однак він не задекларував московську нерухомість родини.

Раніше "Схеми" повідомляли про те, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії. Як з’ясували раніше журналісти, родичі Каптєлова 22 січня 2022 року вилетіли до Стамбулу і того ж дня попрямували звідти до Москви.

З грудня 2023 дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу" у Москві. Також від 2015 року родина нардепа володіє частиною нерухомості у Москві, але у попередніх деклараціях Каптєлов про це не згадав. У новій декларації нардепа теж немає згадки про московську нерухомість.

У цьогорічній декларації, яку Роман Каптєлов подав у березні, місцем роботи його дружини Євгенії вказане "ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО". Проте нардеп не зазначив, де ця установа розташована та яку саме заробітну плату вона там отримала, з позначкою "член сім’ї не надав інформацію". Але у розділі "грошові активи" вказано 1 мільйон 250 тисяч рублів готівкою у власності Євгенії Каптєлової.

"Схеми" пишуть, що третина квартири у Москві записана на дружину й дітей. На російських профільних сайтах із продажу нерухомості журналісти знайшли оголошення про продаж квартири в сусідньому аналогічному будинку. Вартість за квадратний метр – 420 тисяч рублів (це 175 тисяч гривень).

Розслідувачі підрахували, що 100 квадратних метрів такої нерухомості може коштувати близько 17,5 млн гривень.Тобто вартість тієї частки квартири, якою володіють дружина і діти Каптєлова і яку не декларує депутат, складає близько 6 мільйонів гривень.

Каптєлов стверджував, що про російську нерухомість родини йому невідомо. Він зазначив, що задекларував все своє майно, а також доходи дружини. Але мав на увазі саме українські, а не її зарплату в московській бюджетній установі. Він каже, що те, що його родина проживає у Росії, ніяк не впливає на виконання обов’язків народного депутата України

Як встановили "Схеми", у Росії Євгенія Каптєлова надавала послуги з сімейної нутриціології та психосоматології, а наприкінці 2023-го влаштувалася до державної бюджетної установи культури у Москві, яка має назву "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу".

За даними "Схем", згідно із витягом із пенсійного фонду Росії, у грудні дружина нардепа отримала 52 тисячі рублів заробітної плати – це близько 21 тисячі гривень. Відповідно до даних за 2024 рік, Євгенія Каптєлова продовжила працювати у держустанові. За дев’ять місяців 2024-го вона заробила загалом понад 700 тисяч рублів, а це близько 300 тисяч гривень.

Журналісти звернули увагу, що ця установа співпрацює з організацією "Воїн". Це – російський центр військової підготовки молоді, створений за дорученням Владіміра Путіна. Метою цього центру є "виховання нового покоління патріотів і захисників Росії".

Наразі журналісти направили депутату Каптєлову письмові запитання і чекають на відповідь.

Юристи наголошують, що парламентар зобов’язаний декларувати неповнолітніх дітей, а також майно – незалежно від того, набуте воно в шлюбі чи до нього.

Раніше нардеп казав, що ніколи не приховував, що його дружина є громадянкою Росії, його діти не мають українського громадянства, а він юридично не має офіційного статусу батька. Водночас, відповідно до витягу з державного реєстру актів цивільного стану, Каптєлов досі значиться їхнім батьком і залишається у шлюбі з Євгенією Каптєловою.

"Схеми" також з’ясували, що депутат декілька разів під час повномасштабного вторгнення виїжджав за кордон, і дати цих виїздів збігаються з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. Щодо виїздів за кордон депутат повідомив, що поїздки "здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами", але так і не надав на прохання журналістів копії відповідних відряджень.

Після розслідування "Схем" Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура почали розслідування кримінального провадження щодо можливого внесення недостовірної інформації народним депутатом від фракції "Слуга народу" Романом Каптєловим.