Британська розвідка: РФ прагне використати систему освіти для розвитку мілітаризованої молоді

Російська система освіти стає дедалі більше політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

У відомстві повідомляють, що за даними росЗМІ "Верстка" в Росії стали дедалі більше поширювати тексти на підтримку так званої "спеціальної військової операції", антизахідної роботи, радянської літератури та проросійських військових текстів у школах.

Ймовірно, Росія прагне використати систему освіти для розвитку більш мілітаризованого націоналістичного суспільства. Молодіжна стратегія-2024 прямо згадує про "збільшення престижу військової служби" та підтримку молодих військовослужбовців.

За оцінкою аналітиків, це спрямовано на мобілізацію підтримки війни проти України, підвищення рівня вербування до армії та закріплення в молоді заперечення українського суверенітету.

"Цілком ймовірно, що політизація та мілітаризація російської освіти в поєднанні з посиленням ідеологічної індоктринації російських дітей і молоді в цілому увічнить агресивний, експансіоністський російський націоналізм у довгостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні.