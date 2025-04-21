«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
ГоловнаСвіт

Британська розвідка: РФ прагне використати систему освіти для розвитку мілітаризованої молоді

Дії Кремля спрямовані на майбутню мобілізацію молоді.

Британська розвідка: РФ прагне використати систему освіти для розвитку мілітаризованої молоді
Фото: EPA/UPG

Російська система освіти стає дедалі більше політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

У відомстві повідомляють, що за даними росЗМІ "Верстка" в Росії стали дедалі більше поширювати тексти на підтримку так званої "спеціальної військової операції", антизахідної роботи, радянської літератури та проросійських військових текстів у школах.

Ймовірно, Росія прагне використати систему освіти для розвитку більш мілітаризованого націоналістичного суспільства. Молодіжна стратегія-2024 прямо згадує про "збільшення престижу військової служби" та підтримку молодих військовослужбовців.

За оцінкою аналітиків, це спрямовано на мобілізацію підтримки війни проти України, підвищення рівня вербування до армії та закріплення в молоді заперечення українського суверенітету.

"Цілком ймовірно, що політизація та мілітаризація російської освіти в поєднанні з посиленням ідеологічної індоктринації російських дітей і молоді в цілому увічнить агресивний, експансіоністський російський націоналізм у довгостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies