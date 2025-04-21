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У Росії до 15 років позбавлення волі засудили українського військового за участь у Курській операції

Перші три роки українець проведе у в'язниці, а решту терміну  — в колонії суворого режиму.

У Росії до 15 років позбавлення волі засудили українського військового за участь у Курській операції
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд Москви 21 квітня засудив до 15 років позбавлення волі водія 22-ї механізованої бригади ЗСУ Сергія Єремєєва за звинуваченнями, пов'язаними зі вторгненням в Курську область.

Про це пише Укрінформ з посиланням на росЗМІ. 

Слідчий комітет РФ уточнює, що чоловіка визнали винним у скоєнні теракту. Зазначається, що перші три роки українець проведе у в'язниці, а решту терміну  — в колонії суворого режиму.

За даними російського слідства, 6 вересня 2024 року Єремєєв разом з іншими українськими військовими "вдерся" в Курську область. Він начебто "неодноразово відкривав вогонь по російських військовослужбовцях і мирному населенню" у селі Вітряне і перешкоджав евакуації мирного населення.

Сергій Єремєєв потрапив у полон через три дні, 9 вересня.

  • У Росії українського військовополоненого засудили до 12 років позбавлення волі. Рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові. Ворог звинуватив українця в участі у діяльності терористичної організації.
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