У Росії до 15 років позбавлення волі засудили українського військового за участь у Курській операції

Перші три роки українець проведе у в'язниці, а решту терміну — в колонії суворого режиму.

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд Москви 21 квітня засудив до 15 років позбавлення волі водія 22-ї механізованої бригади ЗСУ Сергія Єремєєва за звинуваченнями, пов'язаними зі вторгненням в Курську область.

Про це пише Укрінформ з посиланням на росЗМІ.

Слідчий комітет РФ уточнює, що чоловіка визнали винним у скоєнні теракту. Зазначається, що перші три роки українець проведе у в'язниці, а решту терміну — в колонії суворого режиму.

За даними російського слідства, 6 вересня 2024 року Єремєєв разом з іншими українськими військовими "вдерся" в Курську область. Він начебто "неодноразово відкривав вогонь по російських військовослужбовцях і мирному населенню" у селі Вітряне і перешкоджав евакуації мирного населення.

Сергій Єремєєв потрапив у полон через три дні, 9 вересня.