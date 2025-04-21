В Міноборони розповіли, як наразі працюють зі скаргами військовослужбовців

Поки в Міністерстві оборони опрацьовують запуск можливості розміщувати скарги через Армію+, у відомстві працює процедура звернення до Управління по захисту прав військовослужбовців, розповіла в інтерв’ю LB.ua Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Там працюють фахові дуже вмотивовані військові, які опрацьовують ці звернення, розбирають ці скарги, працюють з військовослужбовцем, з Генштабом, з командирами. Звичайно, цю спроможність треба нарощувати”, - пояснила заступниця міністра.

Наразі, за її словами, Управління проаналізувало тисячу звернень.

“Я би хотіла запустити такий інструмент, щоб кожне звернення було опрацьоване, як у нас було з переміщеннями — ми говорили з родичами, з військовими, з командирами, і є зв’язок, і є відповідальність, а не просто гаряча лінія, на яку ти звернувся і отримав формальну відповідь. Ні, ми хочемо, щоб всі кейси військовослужбовців вирішувались”, - додала Черногоренко.

Водночас вона розповіла, що вже завершили розслідування саботованих наказів на переміщення.

“В деяких випадках тим, що рапорти були розблоковані і переміщення були здійснені. Іноді Генштаб проводив певні міри по відповідальності таких командирів, тому що це невиконання розпорядження кадрового центру Генштабу”, - пояснила заступниця міністра.

Відповідальність для командирів, каже, була різна - десь догана, десь штраф.