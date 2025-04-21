Реформа ВЛК, переведення через Армія+ і скарги від військових. Інтерв’ю з Катериною Черногоренко, заступницею міністра оборони

LB.ua розпитав заступницю міністра про те, як це працює, що відбувається з переведеннями у війську, які результати приносять опитування в Армія+ і чи є сенс військовим скаржитися “вище”.

Великою частиною осучаснення сервісів стала реформа військово-лікарської комісії, запущена командою на початку 2025-го. Але і крім ВЛК планів на цей рік вистачає — смарт-контракти через Резерв+, швидка винагорода за знищену техніку ворога і, врешті, створення реєстру військовослужбовців.

“Щоб розвинути цифровізацію в оборонній сфері, ми ділимо її на декілька блоків: цифровізація війни, онлайн-навчання, навчання на VR/AR-симуляторах і цифровізація сервісів. Бо чим скоріше армія стане сучасною, клієнтоорієнтованою, з прозорими процедурами, тим швидше люди будуть зголошуватися захищати Батьківщину”, — пояснює Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Фото: Макс Требухов Катерина Черногоренко

Реформа ВЛК і послуги для військовозобов’язаних

Від початку 2025 року Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров’я впроваджує реформу військово-лікарської комісії. В кінці січня запустили електронні направлення через Резерв+, з 1 квітня запрацював електронний кабінет військовозобов’язаного. Частина роботи Міноборони тут вже завершена?

Перший етап реформи повністю покладається на Міноборони. Це впровадження електронного направлення, щоб людина за звичайним папірчиком не ходила до ТЦК, а могла обрати — або їй зручніше згенерувати направлення в телефоні, або легше це зробити офлайн.

1 лютого ми запустили електронні направлення, зараз знаходимося в стадії активного гарячого впровадження, тому що у цифровій трансформації часто є певний супротив — країна велика, багато точок входу і потрібно підтримувати, роз’яснювати, говорити з ВЛК, ТЦК.

І друга частина цієї великої першої фази — це оцифрована постанова про придатність/непридатність.

Тобто отримати висновок можна буде не на рівні лікарні, де він видавався, а на цифрових даних?

Так. Тут ми вбачаємо перший головний ефект — це сервіс. Раніше це як працювало: військовозобов’язаний проходив ВЛК, отримував паперову постанову, мав її занести в ТЦК, щоб там її внесли в реєстр і тільки тоді вона відображалася в Резерв+.

Оператори не робили це в режимі реального часу, вони відкладали папірець, накопичували їх і вже потім вносили в реєстр. Це призводило до людських помилок, перевантаження операторів і тд.

Зараз ми прийшли до військово-лікарських комісій, представили їм електронний кабінет, простий орієнтований на користувача. Провели десятки семінарів, розказали лікарям, як із ним працювати і як у ньому фіксувати всі дії зі встановлення придатності/непридатності.

Скільки за цей час згенеровано направлень і створено електронних кабінетів?

⁠Військовозобов’язані згенерували через Резерв+ близько 100 тисяч направлень на ВЛК.

Щодо електронного кабінету — з 1 квітня в системі вже працюють близько 1 000 військово-лікарських комісій по всій країні.

Тож тепер результат ВЛК автоматично надсилається в Оберіг, оператор ТЦК нічого не вносить, все розкладається по полям в прив’язці до людини, на радарах держава бачить, що людина не загубилася, що вона виконала всі зобов’язання і її смикати повістками не треба.

Фото: vsviti.com.ua

Другий ефект — антикорупційний. Ми називаємо це постаудитом, це також культура роботи з даними. Коли, наприклад, правоохоронний орган хоче перевірити, які аномалії є в лютому місяці з усіма непридатностями. Замість того, щоб виїжджати в лікарню, брати стоси папок з документами і їх перевіряти, можна сформувати запит, система його проаналізує і підсвітить аномалії, з якими ти хочеш працювати.

Це дуже прискорить роботу з аудитом і це дає додатковий ліміт відповідальності лікарям на ВЛК, бо вони фіксують придатність цифровим підписом, це зберігається в системі, є цілий ланцюжок цифрових слідів.

І це тільки перша фаза реформи, яку завершило Міноборони спільно з Міністерством охорони здоров’я. 1 квітня ми відсікли всі паперові постанови, вони більше ніколи не будуть паперовими. І сподіваюсь, ніхто не зможе відкотити цю реформу.

Тобто, за ідеального сценарію, людина реєструється в Резерв+, уточнює дані, бере направлення на ВЛК, паралельно проходить рекрутинг до бригади, яку вона обрала і йде вже на базову загально–військову підготовку жодного разу не взаємодіючи з ТЦК?

В цьому задача. (Як уточнили LB.ua в цифровій команді Міноборони, щоб такий сценарій запрацював необхідно дочекатися внесення змін до 402 наказу. Поки їх не внесли, військовозобов’язані мають отримати підпис від ТЦК)

ТЦК мають навчитися працювати, як сили генерації, вони мають підбирати кадри. Зараз у нас є конкуренція між цивільним сектором і армією, нам потрібно працювати з професійним портретом людини, вона має бути з певним бекграундом, мати певні професійні навички. Відповідно, ТЦК мають сфокусуватися на тому, щоби великий масив даних про людей міг бути найбільш коректно спрямований для підбору військовозобов’язаних на службу на конкретній посаді в армії.

Водночас ТЦК мають стати опціональними — всі сервіси, які вони зараз надають, мають дублюватися онлайн. Люди мають самі обирати, чи йти в ТЦК, чи онлайн це зробити. Кожна третя відстрочка, оформлена через Резерв+ означає, що 330 тис. людей не пішли фізично в ТЦК, не стояли в черзі, не перевантажували операторів.

Яким буде наступний етап реформи? Тут, як я розумію, вже більше включається МОЗ.

Так. Ми запропонували Міністерству охорони здоров’я наступний етап реформи — дати можливість військовозобов’язаному проходити ВЛК там, де йому зручно: в лікарні за рогом або в приватній, де він довіряє лікарям. Ця опція буде доступна незабаром.

Для цього ми розділили висновок ВЛК на дві частини: медичний датасет і адміністративну частину. Це додатковий антикорупційний ефект — не одна людина, чи колектив ухвалює рішення, а це розділено по інституціях.

Фото: Суспільне Львів Військовослужбовці проходять ВЛК у Львові.

Що відбуватиметься далі — щороку, коли військовозобов’язаний повинен пройти ВЛК, він приходить в лікарню, проходить огляд, лікар вносить медичні дані в систему, цей пакет автоматично летить на ВЛК в наш електронний кабінет, який ми вже маємо готовий. Далі лікарі на ВЛК дивляться деперсоналізовані дані без контакту з людиною і виносять свій вердикт.

Ідея не в тому, щоби переховувати стару інерційну систему ВЛК, а в тому, щоби перенаправити людей туди, де це працює. Це працює в цивільних лікарнях. Ми маємо електронну систему охорони здоров’я, вона працює багато років, розвивається. Таким буде другий етап, за оптимістичним сценарієм, він має запрацювати влітку.

Значна частина тих, хто звертатиметься за цією послугою — люди зі статусом “обмежено придатний”, зараз вони мають перепроходити ВЛК. Чи ведете ви окремо ці випадки і чи буде приходити запрошення на ВЛК?

Дійсно, з 18 травня ухвалили закон, який каже, що всі ті, хто раніше був обмежено придатним, мають до 9 лютого перепройти ВЛК. В лютому був ухвалений новий закон, де написано, що це пряме зобов’язання громадян піти без всяких запрошень і підтвердити свій статус.

І от ми підхоплюємо цифровим форматом цих людей. Даємо їм опцію — у вас є час до 5 червня пройти цю ВЛК, отримати нову категоризацію своєї придатності і ми самі складемо це в Оберіг, бачитимемо цю електронну взаємодію. І в Резерв+ у вас буде стрічечка “Все чудово, ви пройшли переобстеження, у вас є електронний військово-обліковий документ”.

Такий план. Відповідно, люди мають це зробити і не відкладати, бо вже не буде можливості сказати “немає спроможності”, як було у нас з оновленням даних.

Більше того, хочу анонсувати, що влітку ми запускаємо можливість для військовозобов’язаних оплатити штраф через Резерв+. Це можливість не йти в ТЦК за квитанцією, потім в банк, сплачувати і знову заносити цей папірець в ТЦК. Це можна буде зробити через Резерв+ і ще й з 50% знижкою.

Крім того, ми зараз додаємо в Резерв+ причину порушення — наприклад, “не з’явився на сповіщення, номер дата”. Це дуже важливо, щоб громадянин розумів, що конкретно він порушив.

І далі він натискає кнопку “Оплатити штраф”, платить 8 500 грн (половина від суми штрафу), з нього знімається його порушення і застосунок показує, що все добре.

Фото: Макс Требухов Катерина Черногоренко і журналістка LB.ua Катерина Амеліна

Чи не буде такого, що людина, не виходячи з дому, зможе що пів року сплачувати штраф і не рахуватиметься порушником?

Не буде, бо є обмежена кількість разів, коли можна оплатити штраф. Далі запускаються інші механізми відповідальності.

Тобто це не вічне звільнення від будь-якої відповідальності, це можливість декілька разів оплатити штраф, якщо людина забула чи не встигла.

Завершуючи тему із військовозобов’язаними, серед планів на 2025 рік ви також анонсували підписання смарт-контрактів через Резерв+. Як це працюватиме? Відношення від бригад будуть надходити в кабінет користувача?

Так, у жовтні минулого року ми запустили онлайн-рекрутинг, що дає можливість обрати собі вакансії, почитати про бригади, командира в зручному форматі.

Далі плануємо впровадити підписання смарт-контрактів. Виглядатиме це так — людина обирає вакансію, дає фідбек бригаді, що вона зацікавлена, бригада з нею проводить співбесіду. І може безпосередньо рекрутувати людину. Ми додамо можливість підписати смарт-контракт прямо в телефоні з бригадою.

І таким чином ми підемо від відношень. Тобто приберемо між бригадою і військовозобов’язаним будь-яких посередників. Так Міноборони формує майданчик, щоб бригади самі рекрутували собі потрібних людей. Тому що кадрова особа, яка займається набором людей, краще розуміє сектор і специфіку бригади.

Військовослужбовці і Армія+

Почнемо з приємного — в Армії+ додали пріоритет для військових на одруження в Дії, як було із заброньованими залізничними квитками. Ви казали, що за добу після нововведення там вже порядні цифри.

Так, ми самі дуже здивувалися — через 5 годин було 226 заявок, через добу — 474. Всі хочуть терміново одружитися. Нас насправді просили про це самі військові.

Чи доступна в такому випадку відпустка з сімейними обставинами? Як це працює? Після того як розписалися, чи як маєте подану заявку лише?

Це цікаве питання, бо деякі користувачі писали нам “Ага, це спеціально зробили для того, щоб людей не відпускати у відпустку”. Насправді це абсолютно не так, ба більше ми зробили електронний рапорт на відпустку через Армія+.

Одруження онлайн і рапорт на відпустку за сімейними обставинами — це абсолютно різні процеси. Якщо ти одружуєшся, отримуєш запит на онлайн, ти все одно одружуєшся і маєш право на цю відпустку, це не конфліктує жодним чином. В тебе буде свідоцтво про реєстрацію шлюбу точно таке ж, як і при офлайн реєстрації.

Фото: АрміяInform

Тобто підставою стає вже наявність свідоцтва?

Звичайно.

Я до того, що відпустка за сімейними обставинами не конфліктує з онлайн-одруженням — ні нормативно, ні по факту. Якщо будуть такі випадки у командирів, які суб’єктивно в дискримінаційному форматі казатимуть “а ні, ти вже одружився, я тебе не відпущу” — ми з таким будемо працювати, бо немає юридичних підстав, щоб відмовляти в цій відпустці.

З цим теж в техпідтримку?

Або в техпідтримку, або багато повідомлень отримую особисто — коментарі в фб в твіттері.

Щодо опитувань. З останніх цифр ви називали 11 вже проведених через Армія+. До яких результатів вони приводять?

Яка наша логіка запуску опитування для військовослужбовців — це те, що у топменеджменту — Міноборони, Генштабу — з'являється можливість запитати у великої кількості військових про те чи інше рішення і ми приймаємо це рішення як пряму норму.

Наприклад, ми питаємо “Які курси ви хочете, щоб ми запустити?” — вони кажуть, ми запускаємо. Вони кажуть який модуль нам зробити в цифрових системах — ми запускаємо.

Щодо курсів — першим по опитуванню був курс із БПЛА. Наступний курс за популярністю, який замовили військові, — курс по лідерству. Його ми робитимемо в співпраці з топовими командирами, ми вже знаємо, хто буде начитуватиме. Це також інституційна пам’ять, бо зберігається досвід наших кращих командирів.

Також популярний запит — як прийняти перший контактний бій. Ми тут хочемо зібрати поради досвідчених військових. Насправді дуже важливо це зберегти і потім цю історію примножувати.

Повертаючись до опитувань, зараз ми закінчуємо найбільш масштабне — Ваше ставлення до військової служби: що вас дратує, демотивує в БЗВП (базовій загальновійськовій підготовці), на службі.

Фото: Макс Требухов Катерина Черногоренко і журналістка LB.ua Катерина Амеліна

До яких реальних змін може призвести це опитування?

Це системоутворюючі зміни. Ми беремо старі процеси і відшматовуємо від них цілі сфери — ВЛК, БЗВП. От БЗВП зараз займається заступник Генштабу Олег Апостол, він з бойовим досвідом і він безпосередньо реформує структуру курсів в навчальних центрах.

Це складна історія. Кожне опитування я трансформую в результат дослідження і аналітику, яку передаю відповідальній особі. Тобто я хочу, щоб в кінці це дослідження стало інструментом для прийняття рішень. Що змінити в БЗВП? Що найбільше демотивує військовослужбовця? Чому він іде в СЗЧ (самовільне залишення частини)?

Які причини СЗЧ ми, до речі, постійно питаємо. І серед причин часто вказують, що військового не відпустили в бригаду, в яку він хотів перевестися. А тут раз — і ми зробили онлайн-рапорт на переміщення.

Ви згадуєте щодо БЗВП. Нещодавнє дослідження Центру ініціатив “Повернись живим” показало, що в різних навчальних центрах сукупність проблем буває різна. Ваше опитування включатиме досвід по конкретному навчальному центру?

Ні. Ми анонімізуємо відгук. Ми архітектуру складали таким чином, щоб не знати, чия це відповідь, що це за навчальний центр.

Це робота з великими даними, які насправді не брешуть і навіть якщо ти не знаєш конкретного бійця, ти бачиш тенденції, якщо наприклад курс БЗВП у 60% опитаних скорочений вдвічі, то ти розумієш як працювати з центрами.

Фото: twitter.com/FACavecUkraine

Рапорти на переміщення. Непроста була історія. Бачила, що на початку ви особисто втручалися в окремі випадки. Минуло пів року. Наскільки часто доводиться втручатися зараз?

Ідея була в тому, щоб з’ясувати, які є системні проблеми на індивідуальних кейсах, щоби їх системно виправляти. Ми зрозуміли, що багато командирів не відпускають військовослужбовців. По різних причинах.

Я говорила з багатьма і комбатами, і комбригами, вислухала все, що вони хотіли мені сказати. І частіше за все причина — “мені ніким замінити цю людину”. Як правило, люди, які переводилися, вони достатньо фахові.

Тому за результатами цього аналізу ми зрозуміли, що окей ми поважаємо право командира не відпускати цю людину, але якщо він протягом 24 годин бездіє — це автоматично мовчазна згода. І ви не уявляєте який відсоток пройшов по цьому правилу.

Коли я з командирами дискутую на цю тему, я кажу, що це право можна використати лише один раз в рік. Це не критично. Іноді комендир каже “від нас пішло 105 людей”, кажу, “давайте показуйте скільки прийшло” — і там часто виходять рівноцінні цифри.

Тобто це рівноцінний рух — від тебе йдуть люди, але і до тебе приходять. І це ще плюс до мотивації комбригу боротися за людський капітал, робити такі умови, щоб до них хотіли йти. Чому до Вереса стоять черги? Взагалі до командирів Лінії дронів? Вони навіть з СЗЧ працюють.

Місяць тому в інтерв’ю Мілітарному ви казали, що зловили накази про переведення, які саботувалися. Провели розслідування. Що воно показало?

Так, розслідування завершилося. В деяких випадках тим, що рапорти були розблоковані і переміщення були здійснені. Іноді Генштаб проводив певні міри по відповідальності таких командирів, тому що це невиконання розпорядження кадрового центру Генштабу.

Фото: Макс Требухов Катерина Черногоренко

Яка відповідальність була для них?

По різному — іноді це просто догани, іноді штраф. Цим повністю займається Генштаб. Але ми створили запит на те, щоб ці кейси були розслідувані.

Зараз ми бачимо понад 25,5 тис. позитивно переведених людей. Це дуже великі цифри, по-суті це десь чотири бригади.

Також ви ділилися планами запровадити оскарження відмови командира на переведення. Як з цим зараз?

Це вже запустили. Поки не в цифровому форматі. Ми зараз взагалі переосмислюємо можливість звернення зі скаргою через Армію+ до Уповноваженого по захисту прав військовослужбовців Ольги Решетилової. Ми з нею на зв’язку, в діалозі думаємо, як зробити ефективний інструмент звернення по будь-яким запитам.

Я би хотіла запустити такий інструмент, щоб кожне звернення було опрацьоване, як у нас було з переміщеннями — ми говорили з родичами, з військовими, з командирами, і є зв’язок, і є відповідальність, а не просто гаряча лінія, на яку ти звернувся і отримав формальну відповідь. Ні, ми хочемо, щоб всі кейси військовослужбовців вирішувались.

Звичайно, в армії багато проблем, армія за короткий час збільшилася в рази, процеси не встигають за таким рівнем масштабування. А деякі речі взагалі треба з нуля починати. Тому ми зараз думаємо, як зробити цю точку входу для скарг і звернень.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Але по переміщенням працює процедура звернення до Управління по захисту прав військовослужбовців. Там працюють фахові дуже вмотивовані військові, які опрацьовують ці звернення, розбирають ці скарги, працюють з військовослужбовцем, з Генштабом, з командирами. Звичайно, цю спроможність треба нарощувати.

Тобто це Управління виступає арбітром в цих справах?

Так. Воно проаналізувало тисячу звернень — це якась колосальна сума. І це теж дуже важливо, щоб давати сигнал армії, що ніхто не забиває, а дотискає це (звернення) до кінця.

Коли до застосунку планують підключити інші структури Сил оборони?

Ми по факту вже включили Нацгвардію і зараз дотискаємо свій борг військовим — це переведення між НГУ та ЗСУ.

Інші Сили оборони — це бойове крило по розвідувальних органах і тд, ми з ними ведемо діалог і коли вони будуть готові до цих сервісів — ми їх залучимо.

Тобто ви зі свого боку готові вже?

Технічно так.

Фото: Макс Требухов Катерина Черногоренко і журналістка LB.ua Катерина Амеліна

Ще таке чутливе питання було — про рейтинг командирів. Як з цією темою зараз?

Ми переосмислили цей продукт в тому контексті, що вирішили піти через створення цінності військовослужбовця — через винагороду за знищену техніку. Ми зараз фіналізуємо цю роботу, бо є складнощі, наприклад — часто це робота суміжних підрозділів і потрібен справедливий розподіл між цими екіпажами. Хочемо зробити так — ти скинув звіт про ураження, його проаналізували і на карту прийшли гроші — все, ніяких папірців, погоджень.

Тому ми вирішили піти через цінність, через винагороду, щоб була мотивація звітувати в цифровому форматі і робити таку позитивну конкуренцію між підрозділами.

Тобто таким шляхом ви досліджуватимете ефективність командира?

Ні, ми будемо досліджувати ефективність зброї.

По командиру буде інший трек, коли ми будемо аналізувати причини переміщення — чому люди йдуть від того чи іншого командира. Але це не для того, щоб зробити рейтинг, а щоб підсилити тих, у кого проблеми із метрикою або надати додаткове забезпечення, кадрове підсилення або проконсультувати кадрову службу і тд.

Перехід зі служби в цивільне життя

У цьому році Міноборони розраховує запустити реєстр військовослужбовців. Що зараз стоїть на заваді?

Реєстр військовослужбовців — це суперамбітна задача. Це, в принципі, основний реєстр всієї країни під час війни.

Цифрова команда Міноборони розробила проєкт закону, ми пройшли два читання і його не підписав президент, бо були певні зауваження від розвідувальних органів. Ми ці зауваження зараз зняли і підемо ще раз через Верховну раду. Я думаю, що ми це проголосуємо і реєстр дуже швидко з’явиться.

Як зараз у цифровому вимірі відбувається перехід від служби до цивільного життя?

По-перше у нас є реєстр, де ми бачимо, що людина знову стала військовозобов’язаною і тут право людини завантажити собі Резерв+ або робити це офлайн в ТЦК.

Ми зараз надаємо відстрочку від мобілізації по рішенню ВЛК. Якщо була травма, є певна реабілітація, людина в Резерв+ може замовити собі цю відстрочку без походу в ТЦК.

Що стосується ресоціалізації є кілька аспектів — я вважаю, що ця людина повинна мати можливість обійняти професійну нішу і тут велика роботу Мінвету, щоб надати маршрут цій людині — відкрити бізнес і тд. Тут держава має бути дуже сучасною і дуже цифровою. Вона має йти по принципу комплексного підходу — давати точку входу і показувати, що в принципі може отримати ця людина.

Фото: EPA/UPG

Тобто зараз цією точкою входу є Мінвет?

Цифрової точки входу немає наразі. Є портал єВетеран, де можна ознайомитися із інформацією. Але ресоціалізація — це комплексна історія.

Якщо говорити про реєстри і на рівні цифри — людина має акаунт в Армії+, вона звільняється з армії і?

Її розлогінює. Вона втрачає доступ до акаунту. Автоматично вона не повертається в Резерв+, бо цифровізація має бути лагідною. Тому ми кажемо, якщо ти хочеш електронний військово–обліковий документ — завантажуй Резерв+.

І ми його бачимо вже як резервіста, як людину, що служила в армії і даємо їй військовий статус.

Але це не примусова історія.

Реально зробити отримання посвідчення Учасника бойових дій онлайн?

В мене навіть є план, як це зробити. Але основною платформою для таких послуг як УБД є реєстр військовослужбовців. Тільки ми це дотиснемо — ми зможемо робити дуже багато послуг — виплати, послуги для поранених, отримання УБД в декілька кліків.

Це буде базова система для багатьох послуг. Ми будемо робити комплексні послуги — набір послуг при пораненні або при виході з армії.

Для всіх армій світу в цивілізованих країнах реципієнтом державної уваги після списання з армії є не військовослужбовець, а військовослужбовець і його сім’я. Його дружина, яка його чекала чотири роки, його діти, які мають право на безоплатну освіту. Вони мають бути в фокусі держави. І для цих людей мають бути створені теплі сервіси.

Фото: Міноборони

Яким чином охопити всіх цих людей? Застосунком?

Зараз думаємо над цим. Насправді яким застосунком — це не проблема, тобто технічно ми розуміємо як це зробити. Наприклад, в Плюсах (сервіс в Армії+, де зібрані дружні до військових бізнеси, що дають знижки на свої послуги) ми запускаємо можливість пошерити промокод своїй дружині. Технологічно зробити це легко — скинути запит в РАЦС і підтвердити статус . Або навіть ми придумали додавати дружину по номеру телефону, бо це може бути неофіційний шлюб, а цивільний.

Тому як зробити охоплення ветеранів і їх сімей з технологічної точки зору — нескладно. Є кілька рішень на столі, ми їх розглядаємо. Але це буде спільне рішення з кількома відповідальними міністерствами.