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Через російський обстріл на Харківщині згоріли понад 30 квартир

У області унаслідок ворожих атак горіли будинки, авто, пошкоджені вантажівка та автокран. 

Через російський обстріл на Харківщині згоріли понад 30 квартир
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: ДСНС Харківщини

Росіяни атакували Харківську область дронами різних типів та із РСЗВ. Є ушкодження та руйнування. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та ДСНС. 

На світанку 21 квітня у Куп'янську унаслідок обстрілу з РСЗВ горів гараж та автомобіль, спалахнули дахи приватних будинків.

У с. Хотімля Чугуївського району унаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено вантажний автомобіль та автокран. 

В с. Ківшарівка унаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» палали 8 квартири з другого по пʼятий поверх на площі 320 м.кв. Всього згоріло 36 квартир на загальній площі близько 1600 м.кв. На даний час у будинку ніхто не проживав. Жертв та постраждалих немає.

Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС Харківщини
Ліквідація наслідків російської атаки

На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

  • У Балаклійському лісництві на Харківщині під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників. 
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