Через російський обстріл на Харківщині згоріли понад 30 квартир

У області унаслідок ворожих атак горіли будинки, авто, пошкоджені вантажівка та автокран.

Росіяни атакували Харківську область дронами різних типів та із РСЗВ. Є ушкодження та руйнування.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

На світанку 21 квітня у Куп'янську унаслідок обстрілу з РСЗВ горів гараж та автомобіль, спалахнули дахи приватних будинків.

У с. Хотімля Чугуївського району унаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено вантажний автомобіль та автокран.

В с. Ківшарівка унаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» палали 8 квартири з другого по пʼятий поверх на площі 320 м.кв. Всього згоріло 36 квартир на загальній площі близько 1600 м.кв. На даний час у будинку ніхто не проживав. Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС Харківщини Ліквідація наслідків російської атаки

На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.