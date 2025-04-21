Через російський обстріл на Харківщині згоріли понад 30 квартир

Росіяни атакували Харківську область дронами різних типів та із РСЗВ. Є ушкодження та руйнування.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.
На світанку 21 квітня у Куп'янську унаслідок обстрілу з РСЗВ горів гараж та автомобіль, спалахнули дахи приватних будинків.
У с. Хотімля Чугуївського району унаслідок влучання в землю БпЛА «Молнія» пошкоджено вантажний автомобіль та автокран.
В с. Ківшарівка унаслідок обстрілу БпЛА типу «Шахед» палали 8 квартири з другого по пʼятий поверх на площі 320 м.кв. Всього згоріло 36 квартир на загальній площі близько 1600 м.кв. На даний час у будинку ніхто не проживав. Жертв та постраждалих немає.
На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.
На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.
- У Балаклійському лісництві на Харківщині під час гасіння масштабної пожежі на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісового господарства. Постраждали двоє лісників.