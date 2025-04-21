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Майже половина із усіх боїв на фронті відбулися на Покровському напрямку

Загалом за добу захисники зупинили 96 штурмів ворога. 

Майже половина із усіх боїв на фронті відбулися на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1153-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб, за уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога.

На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.

Фото: Генштаб

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 670 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойових броньованих машини, 10 артилерійських систем, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 одиниць автомобільної техніки.
  • За словами Зеленського, протягом Великодньої доби російська армія відкривала вогонь 2935 разів, попри власні обіцянки не стріляти.
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