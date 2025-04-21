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Через російський обстріл на Дніпропетровщині зайнялося підприємство

Російська армія спрямувала на область безпілотники.

Через російський обстріл на Дніпропетровщині зайнялося підприємство
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами. Люди не постраждали, але є ушкодження та руйнування.

Про це повідомили у ОВА. 

Внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда. Понівечений дачний будинок.

У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві.

FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура. КАБами вгатив по Новопавлівській громаді. Наслідки атаки з'ясовують. 

А Марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важкої артилерії. 

Попередньо, люди не постраждали.

  • Нещодавно унаслідок дронової атаки РФ у Дніпрі загинули троє людей, зокрема дитина.
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