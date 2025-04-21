Через російський обстріл на Дніпропетровщині зайнялося підприємство

Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами. Люди не постраждали, але є ушкодження та руйнування.

Про це повідомили у ОВА.

Внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда. Понівечений дачний будинок.

У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві.

FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура. КАБами вгатив по Новопавлівській громаді. Наслідки атаки з'ясовують.

А Марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важкої артилерії.

Попередньо, люди не постраждали.