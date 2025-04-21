Через російський обстріл на Дніпропетровщині зайнялося підприємство

Російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами. Люди не постраждали, але є ушкодження та руйнування.
Про це повідомили у ОВА.
Внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда. Понівечений дачний будинок.
У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві.
FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура. КАБами вгатив по Новопавлівській громаді. Наслідки атаки з'ясовують.
А Марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важкої артилерії.
Попередньо, люди не постраждали.
- Нещодавно унаслідок дронової атаки РФ у Дніпрі загинули троє людей, зокрема дитина.