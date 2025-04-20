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Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "перемир’ям", - ОСУВ "Хортиця"

Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами.

Росіяни облаштовують маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись "перемир’ям", - ОСУВ "Хортиця"

Росія облаштовує маршрути проходу важкої техніки, прикриваючись та використовуючи так зване "великоднє перемир’я".

Про це повідомляє командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"9 квітня воїни 66‑ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД – установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою. Сьогодні, 20 квітня, росіяни намагаються розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять росіян і спеціалізовану машину", - йдеться в повідомленні.

Аеророзвідка 66 бригади продовжує пильно стежити за окупантами.

Також зараз спостерігається активізація штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади.

30-годинне "перемир'я"

  • Учора вдень російський президент Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня – з нагоди Великодня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.
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