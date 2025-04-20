Головне за неділю, 20 квітня: підсумки Великоднього перемир’я, 86 боєзіткнень, наслідки авіаудару по Костянтинівці

Бойові дії на Донеччині, 86 бойових зіткнень, ворожі обстріли, російська провокація в Донецьку. Яким запам’ятається 1152-й день повномасштабної війни.

Сполучені Штати Америки вітали б продовження режиму припинення вогню після одноденного Великоднього перемирʼя.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Видання пише, що "і Росія, і Україна звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню".

"Ми бачили оголошення президента Путіна про тимчасове припинення вогню у зв'язку з Великоднем. Ми як і раніше віддані досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо його серйозність у цьому випадку, ми б вітали, щоб воно (припинення вогню - ред.) продовжилося після неділі", - цитує видання речника Держдепу.

Однак Кремль заявив, що збирається відновити бойові дії з 00:00 21 квітня, повідомляє The Moscow Times.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 квітня на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, ворог застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 36 наступальних дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 квітня – в новині.

Волонтер Євген Ткачов вивозив літнє подружжя із села Зоря біля Костянтинівки Донецької області, коли щонайменше чотири fpv-дрони атакували автівку та безпосередньо людей, повідомив кореспондент LB.ua.

Близько 9 ранку волонтер Євген виїхав із села Зоря, що розташоване щонайменше за 4 кілометри від окупованої російськими військами території. Там живуть до пів сотні людей. «Я вивозив родину стареньких, ‒ розповів ЛБ волонтер. ‒ А за нами їхали ще дві родини стареньких, на двох машинах. Моя автівка була брендована (червона цивільна машина з наліпкою гуманітарної місії «Проліска», - ЛБ), а на двох інших білі стрічки».

Зазвичай волонтер їздив однією машиною, на трасі і раніше бачив кілька спалених автівок. Проте через заявлене перемирʼя наважився вивезти літню пару та супроводити ще дві автівки цивільних. Безпосередньо в машині волонтера була літня пара та японський журналіст.

Подробиці – в новині.

У Костянтинівці на Донеччині рятувальники дістали тіла двох загиблих з-під завалів будинку після авіаудару, повідомили у ДСНС.

Вчора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, спричинивши руйнування приватного житлового будинку.

Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.

Росіяни інсценували провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у начебто порушенні оголошеного ними "великоднього перемир’я".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Самі росіяни не дотримуються свого так званого перемир'я, продовжуючи штурми та обстріли. За словами Президента України Володимира Зеленського, за перші шість годин після оголошення росією "великоднього перемир'я" відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники", — ідеться у повідомленні.

Більше інформації – в новині.

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