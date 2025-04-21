​Taurus для України

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, коментуючи російський удар по Сумах , що готовий після консультацій та взаємодії з партнерами розглянути передачу в Україну ракет Taurus .

Фото: spiegel.de Літак Tornado з крилатою ракетою Taurus

Британці, а їх компанія BAE Systems володіє часткою в компанії МВDA, виробника “Таурусів”, вже заявили, що не проти.

Йдеться як мінімум про 150-200 крилатих ракет з приблизно 300, які були боєготовими станом на осінь 2024 року.

Taurus (“Телець”) — модульна крилата ракета, вагою 1360 кг, з напівтонною “головою”. На етапі розробки її основним завданням бачили ураження точкових жорстких цілей. Наприклад, роти танків, замаскованої і прихованої, бункеру, поодиноких САУ в умовній Лівії, а вже не безкінечні бронетанкові орди Варшавського пакту.

Тому розробляли одразу дві версії — з подвійною проникаючою боєголовкою, для ураження будівель, бункерів, вузлів зв'язку та касетною, під жорсткі цілі.

Вже потім, коли Німеччина підписала конвенцію щодо заборони касетних боєприпасів, почали розробляти різну екзотику — боєголовки з пенетраторами (проникними частинами) для багатоповерхових бункерів, корисним навантаженням, що веде радіоелектронну боротьбу або виводить з ладу електроніку за допомогою мікрохвильового випромінювання.

Також у них є БЧ зі “Смартами”, засобами проти танків, які ми дуже ефективно застосували у війні.

Німці готуються замовляти Taurus Neo — оновленої версії ракети. Планують замінити всі 600 ракет за 600 млн євро упродовж п’яти років. Це означає, що через відновлювальний ремонт і модернізацію до нас може вирушити значно більше, ніж озвучені 150-200 ракет.

Фото: Army Recognition 2024 Крилата ракета повітряного базування Taurus EX

Багато хто зневажливо хмикає: 600 ракет — це на місяць війни. Ну що ж, німці будували ці засоби доставки близько п’ять років, у консорціумі зі шведами, витративши майже 600 млн. євро.

Можливо, у когось вийде швидше, але навряд чи ці країни підуть на промислову мобілізацію, поки у нас не йдеться про мобілізацію молодших 25 років, жінок на посади в тилу та в промисловості, студентів, розбронювання

У нас “суспільство до цього не готове”, поки ми втратили 18% території та 7 млн людей біженцями, і в них навряд чи хтось готовий у три зміни збирати нам сотні крилатих ракет на рік. Саме так це працює наразі.

Втім, з іншого боку, Німеччина є частиною ЄС і НАТО. На європейському ТВД вона діятиме разом з Францією, Італією, Великою Британією, об'єднаними ВПС скандинавських країн. Польща, наприклад, також має крилаті ракети американського виробництва. З модульними боєголовками, здатними вражати як заглиблені тверді цілі, так і техніку, злітно-посадкові смуги, імітувати групу хибних цілей, засліплювати радари.

Через те, що у будь-якого противника на ТВД заводи під ударом авіації Європи, а до заводів Європи в Німеччині, Франції та Великій Британії дотягнутися важко, як мінімум через десятки батарей Patriot, ВПС східного флангу та відставання за кількістю літаків, ніхто не хоче поки перевіряти рішучість ЄС розрядитися по ворогу “Скальпами” та Storm Shadow.

Фото: EPA/UPG Німецька ракетна системи протиповітряної оборони НАТО Patriot розміщена на авіабазі Сляч, Словаччина, 10 травня 2022 р.

В тому числі тому й 600 “Таурусів”, а не 6000.

Ракета сучасніша за більшість однокласників, що стоять на озброєнні. Є версії з двостороннім каналом зв'язку, тобто, нею можна діставати рухомі великі цілі, ідеально — кораблі і підводні човни в надводному положенні.

У “Тауруса” відразу чотири системи наведення до кінця маршруту — карта місцевості, оптичні зображення маршруту, супутникова і інерційна.

Кожну місію розробляють під конкретну ракету, враховуючи активність РЛС в секторах, можливість притиснутися до русла річки чи пагорбів, ЛЕП. А в кінці інфрачервона головка шукає в банку цілей відповідності і вибирає режим атаки — щоб з більшою ймовірністю проник всередину основний заряд, щоб відбувся повітряний підрив і полетіла хмара осколків, чи півторатонна “сигара” залишалася максимально малопомітною для ППО.

Багато хто пише про Кримський міст, у контексті передачі ракет — і удар по бойовому духу та постачання Криму.

Але тут може бути як з американськими ОТРК чи тими самими “Скальпами”. Наше завдання — не розстріляти це все по полігонах, базах та батареях ППО — хоча не можна сказати, що це було даремно на той момент.

Фото: з фб сторінки Yuriy Ignat Бойова робота ЗРК 'Patriot' по балістичних ракетах на Дніпропетровщині, 9 жовтня 2024 р.

Бо в РФ наростають економічні проблеми. Дзвіночків багато.

На Ямалі, в одному з найбагатших регіонів, майже вдвічі уріжуть виплати контрактникам.

Темпи зростання доходів падають від місяця до місяця, ростуть суми обслуговування боргу, плюс висить величезний борг на кредити бізнесу, іпотеки, величезний тягар на обхід санкцій та закупки для ВПК.

Падає майже вся невійськова частина бюджету РФ — перевезення, видобуток корисних копалин, будівництво, кількість проданих автомобілів, навіть кількість вакансій на сайтах пошуку роботи.

Все це придушує відтік робочої сили у військово-промисловий комплекс та 21% облікової ставки. Шліфуючи спіраль падінням нафтогазових доходів.

Якщо довго перепрофільовувати хлібозаводи на виробництво дронів і намагатися замістити кілька тисяч знищених танків та БМП, то це обов'язково станеться.

Тому всі ось ці обмеження — “Скальпи” — тільки по штабу в Курській області, керовані бомби — тільки по складах та передових командних пунктах, — в'яжуть нам руки. Партнери іноді теж озвучують ідеальну маячню.

На сайті Міноборони Німеччини висить прогноз, що через кілька років буде великий конфлікт з Росією, водночас німцям було б краще, щоб ця війна тривала якнайдовше і до кінця війни неможливий вступ до ЄС та НАТО, як каже Мерц. Виглядає як шизофренія.

Фото: EPA/UPG Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.

ЄС потрібно подивитися в очі реальності. Чим скоріше Москва підійде до краю прірви, тим скоріше в Європі перестане литися кров і зменшится ризик для Берліна стати учасником повномасштабного конфлікту з РФ.