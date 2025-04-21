Президент Сальвадору запропонував Венесуелі обмінятися в'язнями

Букеле запропонував обмін 252 депортованих зі Штатів венесуельців у обмін на стільки ж політичних в'язнів.

Президент Сальвадору Найіб Букеле запропонував репатріювати 252 венесуельців, депортованих США та ув'язнених у його країні, якщо Венесуела звільнить стільки ж політичних в'язнів.

Як пише ВВС, про це очільник Сальвадору написав у соцмережах. У дописі він звернувся безпосередньо до президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Я хочу запропонувати тобі (Мадуро-ред.) гуманітарну угоду, яка передбачає репатріацію 100% із 252 венесуельців, які були депортовані, в обмін на звільнення... такої ж кількості з-поміж тисяч політичних в’язнів, яких ти утримуєш", – написав Букеле.

Він також згадав про близько 50 ув'язнених інших національностей, у тому числі громадян США, у рамках запропонованого обміну.

Señor @NicolasMaduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad.



A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el… — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2025

За словами лідера Сальвадору, багато із депортованих венесуельців скоїли "зґвалтування та вбивства", тоді як венесуельські політичні в'язні були ув'язнені лише тому, що вони виступали проти Мадуро.

Пізніше головний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб розкритикував пропозицію Букеле. Він вимагав інформацію про те, у яких злочинах звинувачують депортованих, чи судили їх та чи мали доступ до адвоката.

Уряд Венесуели стверджує, що в нього немає політичних в'язнів, але правозахисники кажуть інше. За останні тижні понад 200 венесуельців були відправлені зі США до Сальвадору. У США їх звинувачують у причетності до злочинного угруповання Tren de Aragua.

Вашингтон платить Сальвадору за утримання депортованих у Центрі ізоляції суворого режиму для терористів.Мадуро засудив депортацію США венесуельців до Сальвадору, назвавши це "викраденням" і "масовим порушенням" прав людини.

Трамп відправив обвинувачених членів венесуельської банди відповідно до Закону про чужоземних ворогів 1798 року, який надає президенту повноваження затримувати та депортувати вихідців із «ворожих» країн без звичайних процедур.Раніше цей акт застосовувався лише тричі, і всі під час війни.

Верховний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа може відновити депортацію венесуельців відповідно до закону 18-го століття за умови, що вони будуть розглянуті в суді.

Судді скасували постанову суду нижчої інстанції, яка тимчасово блокувала уряд США від проведення суперечливої політики.