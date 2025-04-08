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Верховний суд США зняв заборону на депортацію венесуельців до Сальвадору

Судді скасували постанову суду нижчої інстанції, яка тимчасово блокувала уряд США від проведення суперечливої політики.

Верховний суд США зняв заборону на депортацію венесуельців до Сальвадору
Фото: ЕРА/UPG

Верховний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа може відновити депортацію венесуельців відповідно до закону 18-го століття за умови, що вони будуть розглянуті в суді, повідомляють Euronews.

У рішенні, оприлюдненому в понеділок увечері, судді скасували постанову суду нижчої інстанції, яка тимчасово блокувала уряд США від проведення суперечливої політики.

Постанова 5-4, яка не розглядала правові питання, пов'язані з використанням президентом США Дональдом Трампом Закону про іноземних ворогів, ухвалила, що венесуельським мігрантам, які звинувачуються в членстві в бандах, має бути надано “розумний час” для оскарження їх висилки. 14 березня Трамп заявив, що закон необхідний для захисту США від "вторгнення" банди "Трен де Арагуа", яка має коріння у Венесуелі.

Більшість суддів також стверджували, що адвокати, які представляють інтереси п’ятьох венесуельців, помилилися, коли минулого місяця подали позов у Вашингтоні, а не в Техасі, де утримувалися мігранти.

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Рішення Верховного суду було прийнято лише через кілька тижнів після того, як 238 венесуельців депортували зі США до мега-в’язниці в Сальвадорі, незважаючи на наказ окружного судді США Джеймса Боасберга повернути літаки.

Бретт Кавано, консервативний суддя, який проголосував за останнє рішення Верховного суду, зазначив, що він та його вісім колег погодилися з тим, що мігранти мають “отримати судовий перегляд своїх переводів”.

Двоє з трьох ліберальних суддів, які проголосували проти рішення більшості, написали про своє занепокоєння щодо цього кроку.

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