Верховний суд США зняв заборону на депортацію венесуельців до Сальвадору

Верховний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа може відновити депортацію венесуельців відповідно до закону 18-го століття за умови, що вони будуть розглянуті в суді, повідомляють Euronews.

У рішенні, оприлюдненому в понеділок увечері, судді скасували постанову суду нижчої інстанції, яка тимчасово блокувала уряд США від проведення суперечливої політики.

Постанова 5-4, яка не розглядала правові питання, пов'язані з використанням президентом США Дональдом Трампом Закону про іноземних ворогів, ухвалила, що венесуельським мігрантам, які звинувачуються в членстві в бандах, має бути надано “розумний час” для оскарження їх висилки. 14 березня Трамп заявив, що закон необхідний для захисту США від "вторгнення" банди "Трен де Арагуа", яка має коріння у Венесуелі.

Більшість суддів також стверджували, що адвокати, які представляють інтереси п’ятьох венесуельців, помилилися, коли минулого місяця подали позов у Вашингтоні, а не в Техасі, де утримувалися мігранти.

Рішення Верховного суду було прийнято лише через кілька тижнів після того, як 238 венесуельців депортували зі США до мега-в’язниці в Сальвадорі, незважаючи на наказ окружного судді США Джеймса Боасберга повернути літаки.

Бретт Кавано, консервативний суддя, який проголосував за останнє рішення Верховного суду, зазначив, що він та його вісім колег погодилися з тим, що мігранти мають “отримати судовий перегляд своїх переводів”.

Двоє з трьох ліберальних суддів, які проголосували проти рішення більшості, написали про своє занепокоєння щодо цього кроку.