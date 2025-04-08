Трамп і глава Пентагону анонсували рекордний оборонний бюджет в 1 трильйон доларів

Ця цифра буде значним збільшенням порівняно з 892 мільярдами доларів, виділеними Конгресом на програми національної оборони цього року. Водночас Трамп не уточнив, чи буде 1 трильйон доларів призначений виключно для Пентагону чи для загального бюджету національної оборони, який включає інші агентства.

У понеділок, 7 квітня, президент Дональд Трамп і глава Пентагону Піт Гегсет пообіцяли вперше в історії виділити оборонний бюджет на 1 трильйон доларів, що є рекордною сумою для військових, повідомляє Politico.

Під час пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що майбутній бюджет становитиме «близько» 1 трильйона доларів.

Згодом Гегсет у дописі на платформі X повідомив, що Трамп «відновлює нашу армію — і швидко».

«Скоро: перший трильйон доларів бюджету Пентагону», – написав Гегсет. «PS: ми маємо намір витрачати кожен долар платника податків з розумом – на летальність і готовність».

Видання зазначає, що ця цифра буде значним збільшенням порівняно з 892 мільярдами доларів, виділеними Конгресом на програми національної оборони цього року, які включають Пентагон, розробки ядерної зброї та програми безпеки в інших агентствах. Це також відбувається, коли збройні сили прагнуть скоротити 8 відсотків своїх індивідуальних бюджетів і реінвестувати гроші в зусилля з модернізації.

Гегсет також планує скоротити десятки тисяч цивільних співробітників департаменту по всьому світу, оскільки Пентагон починає роботу над тим, що, як очікується, включатиме консолідацію внутрішніх і закордонних баз.

Як зазначає Politico, їхні коментарі стали несподіванкою, оскільки оприлюднення федерального бюджету очікується не раніше кінця травня.

Трамп не уточнив, чи буде 1 трильйон доларів призначений виключно для Пентагону чи для загального бюджету національної оборони, який включає інші агентства. Але в майбутньому бюджеті витрати на національну оборону вже перевищили 900 мільярдів доларів.

"Ніхто не бачив нічого подібного", – сказав Трамп журналістам. "Ми повинні будувати нашу армію, і ми добре усвідомлюємо витрати, але армія – це те, що ми повинні будувати. І ми повинні бути сильними, тому що навколо зараз багато поганих сил".