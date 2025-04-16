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Суддя вимагає, аби чиновники Трампа розповіли під присягою про спроби повернути депортованого Гарсію зі Сальвадору

Раніше адміністрація визнала, що депортація Абрего Гарсії була адміністративною помилкою, але ніяких кроків щодо виправлення ситуації не зробила.

Суддя вимагає, аби чиновники Трампа розповіли під присягою про спроби повернути депортованого Гарсію зі Сальвадору
Кілмар Абрего Гарсія
Фото: EPA/UPG

Федеральна суддя різко розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа і чиновників за те, що вони не зробили жодних кроків для повернення депортованого чоловіка з в’язниці у Сальвадорі, як ухвалив Верховний суд США в спірній рішенні минулого тижня, пише The Guardian.

Окружна суддя США Паула Ксініс заявила, що пресконференція Трампа з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, на якій лідери жартували, що “Кілмара Абрего Гарсія не звільнять”, не вважається дотриманням зобов’язання. Суддя вимагатиме від адміністрації надання протягом двох тижнів під присягою подробиць про спроби повернути Гарсію на територію Штатів.

Раніше адміністрація визнала, що депортація Абрего Гарсії була адміністративною помилкою. Але з того часу Білий дім зайняв позицію, відповідно до якої чиновники безсилі повернути його, за винятком усунення внутрішніх перешкод, і що суди не мають конституційних повноважень, щоб диктувати президентові подальші дії.

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Головний юрист адміністрації Дрю Енсайн також заявив у юридичних документах перед слуханнями, що навіть якщо Абрего Гарсію повернуть до США, міністерство юстиції депортує його в іншу країну або вживе заходів для скасування постанови, яка блокує висилку чоловіка до Сальвадору.

Однак суддя відхилив вузьке тлумачення адміністрацією слова “сприяти”, зазначивши, що пряме значення цього слова означало, що посадові особи мали забезпечити звільнення Абрего Гарсії, і що імміграційні та митні органи США раніше мали інші тлумачення цього поняття.

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