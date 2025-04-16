Bloomberg: у США погодились, що вартість наданої Україні допомоги становить $100 млрд, а не $300

США знизили оцінку вартості наданої Україні допомоги після початку повномасштабного вторгнення РФ із $300 млрд до $100 млрд.

Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg.

Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, США імовірно пом’якшили свої вимоги щодо повернення допомоги з боку України під час переговорів щодо угоди про надра.

Як повідомили джерела видання, після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Дональда Трампа зменшила свою оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 мільярдів доларів США до приблизно 100 мільярдів. Це наблизилося до оцінки вартості цієї допомоги Україною – понад 90 млрд доларів.

Український уряд відмовився коментувати ситуацію до підписання угоди. Білий дім і Міністерство фінансів США не відповіли на запити про коментарі.

У американського президента наполягають на тому, щоб Київ уклав угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за допомогу на десятки мільярдів доларів за часів попереднього президента Джо Байдена.

За словами представника міністерства фінансів США, технічні переговори були дуже продуктивними, і Штати "з нетерпінням чекають" скорого завершення.

Відповідаючи на запитання про статус переговорів у понеділок, міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що Україна прибула "із контрпропозицією" на вихідних, і переговори все ще тривають. Він зауважив, що угоду навіть можуть підписати "вже на цьому тижні".

Також про те, що останні переговори були конструктивними, сказало виданню одне із джерел. Але США все одно підійшли до угоди як до можливості відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутків від фонду, розмір якого в останньому проекті досі не вказано.

За словами людей, адміністрація Трампа як і раніше не хоче обіцяти вклад майбутніх інвестицій у фонд і відкладає це питання. А це є ключовим інтересом Києва в будь-якій подібній угоді. Натомість Штати продовжують наполягати на тому, що витрати США на Україну під час війни повинні розглядатися як внесок Вашингтона до фонду.

За словами джерел, українським учасникам переговорів було "важко відмовити" своїх американських колег від такого підходу.

Переговори минулого тижня у Вашингтоні були зосереджені в основному на деталях потенційної угоди. На цих зустрічах не було жодного високопоставленого урядовця. Юристи продовжуватимуть працювати дистанційно цього тижня, щоб якнайшвидше завершити проєкт.

Як повідомив виданню обізнаний співрозмовник, одним із завдань Києва на наступній онлайн-зустрічі наприкінці цього тижня є надати деталі щодо конкретних проєктів, які можуть бути ініційовані в рамках угоди.

Проєкт угоди про розподіл прибутку, представлений американською командою, передбачає численні поступки з боку Києва, наприклад дозвіл США ділитися потенційними доходами від українських інвестицій у прибуткові активи, включаючи нафту, газ, рідкоземельні мінерали та доступ до морських портів.

Ще в лютому Трамп заявив, що США начебто витратили на Україну $350 мільярдів. Ця цифра значно перевищує суму, яку зафіксували у Міноборони та міжвідомча наглядова група, яка відстежує асигнування США Україні.

За даними CNN, США надали Україні $69 млрд військової допомоги. Водночас загальна допомога від Штатів склала 123 мільярди доларів.

Угода про надра