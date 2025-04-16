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Ключового радника голови Пентагону підозрюють у зливі інформації

Наближений до Піта Геґсета посадовець відсторонений на чась розслідування.

Ключового радника голови Пентагону підозрюють у зливі інформації
Фото: Joshua Roberts

Агенція Reuters повідомляє, що провідний радник міністра оборони США Піта Геґсета Ден Колдвелл був відсторонений від роботи в Пентагоні на час розслідування звинувачень у сприянні витоку конфіденційної інформації. У вівторок посадовця було виведено з будівлі міністерства оборони у Вашингтоні. 

Колдвелл не є помітною фігурою в адміністрації Дональда Трампа, проте оприлюднена виданням The Atlantic таємна військова переписка високопосадовців у додатку Signal вказує на те, що Геґсет вважає його роль надзвичайно важливою. Саме через нього очільник Пентагону хотів контактувати з представниками Ради національної безпеки.

Колдвелл є ветераном Іраку. Якось у ЗМІ він визнав, що вважає ту кампанію американської армії помилкою і хотів би, щоб війська "просто лишалися вдома". Він також скептично висловився про підтримку України і заявив, що прихильно ставиться до ідеї виведення армії США з країн-союзників по НАТО. 

Адміністрація Трампа за останній місяць потрапила у низку скандалів, пов'язаних з витоком засекреченої інформації оборонних відомств. Одним з епізодів було потрапляння у ЗМІ новини про те, що Ілон Маск відвідає Пентагон для ознайомлення з таємним планом війни з Китаєм. Мільярдер пізніше вимагав покарання для тих, хто винен у поширенні цього повідомлення. 

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