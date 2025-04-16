У Канаді опозиція обіцяє зберегти підтримку України

Консервативна партія Канади обіцяє зберегти чинний рівень підтримки України у разі перемоги на майбутніх парламентських виборах.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Уряд, сформований Консервативною партією, збереже чинний рівень фінансової та військової допомоги Україні. Замість того, аби витрачати ресурси на виведення з експлуатації надлишкового військового обладнання, ми передамо його Україні, натомість забезпечивши Збройні сили Канади новим озброєннями та технікою”, - повідомили у виборчому штабі партії у відповідь на запит Конгресу українців Канади.

Крім того, консерватори пообіцяли поновити надання Україні супутникових зображень Radarsat-2 та продовжити економічну підтримку.

Вони також обіцяють “заморозити й конфіскувати” російські суверенні кошти, передавши їх на підвищення обороноздатності України.

“Консерватори завжди підтримували зусилля НАТО із допомоги нашим українським союзникам й ми підтримуємо право України на самозахист та вибір власних безпекових форматів”, - запевнили у виборчому штабі опозиції.