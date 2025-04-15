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Держдеп США відмінив майже 140 грантів у низці держав

Обсяг зекономлених коштів – 214 мільйонів доларів.

Держдеп США відмінив майже 140 грантів у низці держав
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США скасували 139 грантів вартістю 214 мільйонів доларів.

Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо.

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За його словами, «американські платники податків не повинні фінансувати помилкові програми» на зразок розбудови руху мігрантів-домашніх робітників у Лівані чи протидії тролям у Великобританії.

«Ми наводимо лад після попередньої адміністрації і відновлюємо агентство, яке націлене на те, щоб Америка була на першому місці», - написав Рубіо.Департамент урядової ефективності (DOGE) провів «додатковий огляд програм грантів іноземної допомоги, що залишилися». Це розслідування DOGE виявило «значну кількість програм грантів, які залишаються невідповідними політиці адміністрації», особливо ті, які пов'язані з «програмуванням пропаганди у ЗМІ, пише The Washington Free Beacon.

Серед скасованих грантів є також програма на 14,6 млн. доларів, яка підтримувала «розширення стійкості та залученості редакцій» у Молдові; грант на суму 5,2 млн доларів на «різноманітність ЗМІ», який фінансував «програму боротьби з дезінформацією у Сполученому Королівстві»; грант на суму 400000 доларів на «побудову екологічної стійкості» у Вірменії; грант на суму 1 млн доларів на «напрямок прав фрілансерів» у Бразилії. 

Під загрозою закриття перебувають ініціатива вартістю 2,4 млн. доларів із боротьбі з «дезінформацією за допомогою креативного контенту» в Білорусі та 900 тис. доларів на створення «місця для об'єднання жінок в організації» у Мавританії.

Згідно з внутрішньою службовою запискою Держдепартаменту, додаткові скорочення включають грант у розмірі 4,75 млн. доларів на фінансування «вищої освіти за американським зразком» у Курдистані, грант у розмірі 1,4 млн. доларів на запобігання «фрагментації інтернету» в Бразилії.

  • Того ж дня стало відомо, що Білий дім запропонував скоротити бюджет Державного департаменту майже на 50%, закрити ряд закордонних дипломатичних представництв, скоротити кількість дипломатичного персоналу та скасувати фінансування майже всіх міжнародних організацій, включаючи ООН, багато її агентств і штаб-квартиру НАТО.
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