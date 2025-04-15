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Присутність військових у Чорному морі: Зеленський пояснив тему перемовин у Стамбулі

Раніше CNN поширило дані про те, що в Туреччині українці зустрічатимуться з росіянами, але Київ це одразу спростував. 

Присутність військових у Чорному морі: Зеленський пояснив тему перемовин у Стамбулі
Володимир Зеленський під час пресконференції
Фото: ОПУ

Переговори в Туреччині на тему безпеки в Чорному морі стосується присутності військових у цьому морі в межах коаліційного іноземного контингенту. Загалом зустрічей на тему контингенту було достатньо багато, і обговорюють там різні формати, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі.

Дводенні перемовини на майданчику турецьких колег у Стамбулі об'єднують представників Великої Британії, Франції, України і Туреччини. Делегації складаються з військових.

"Вони проговорюють безпеку у Чорному морі", – пояснив президент. 

Зеленський підкреслив, що мирні перемовини і перемовини про гарантії безпеки – це різні речі. Гарантії безпеки – це про контингент: присутність партнерів у небі, морі і на землі. Це обговорюють у межах "коаліції охочих".

"І є зустріч у Туреччині. Тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі і вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль, це про те, що буде після припинення вогню", – сказав Зеленський.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр Кір Стармер першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами. 

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