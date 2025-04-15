Зеленський обговорив із Рютте посилення ППО України

Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, який перебуває в Україні з візитом, обговорив посилення української ППО.
За словами Зеленського, вони із Рютте обговорили «безпеку України, усієї нашої Європи та Євроатлантики, про відносини з усіма нашими партнерами у Європі, в Америці».
«Головна увага – посиленню протиповітряної оборони України. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО і ракетах до них. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами у Європі, в Америці будуть реалізовані. «Петріоти» – це оборонна зброя, і ми не просто просимо про «петріоти» – ми готові купити їх. І це суто політичне питання: системи у світі є, ракети до «петріотів» також є, і виключно від рішень політиків залежить, чи буде в нас достатньо захисту від російської балістики», - наголосив глава держави.
Президент подякував Рютте за підтримку.
- Днями Зеленський розповів, що США постачають системи ППО Patriot до Ізраїлю; коли ж українська сторона звертається щодо цих систем, то американці заявляють, що є дефіцит на Patriot.
- Також президент розповідав, що під час розмови з Дональдом Трампом йшлося про готовність України купити відповідні додаткові системи.