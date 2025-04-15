Зеленський обговорив із Рютте посилення ППО України

"Виключно від рішень політиків залежить, чи буде в нас достатньо захисту від російської балістики", - наголосив глава держави.

Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, який перебуває в Україні з візитом, обговорив посилення української ППО.

За словами Зеленського, вони із Рютте обговорили «безпеку України, усієї нашої Європи та Євроатлантики, про відносини з усіма нашими партнерами у Європі, в Америці».

«Головна увага – посиленню протиповітряної оборони України. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО і ракетах до них. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами у Європі, в Америці будуть реалізовані. «Петріоти» – це оборонна зброя, і ми не просто просимо про «петріоти» – ми готові купити їх. І це суто політичне питання: системи у світі є, ракети до «петріотів» також є, і виключно від рішень політиків залежить, чи буде в нас достатньо захисту від російської балістики», - наголосив глава держави.

Президент подякував Рютте за підтримку.