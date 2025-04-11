Зеленський: Україна не просто просить ППО — ми готові купити додаткові системи

Під час розмови Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом йшлося про готовність України купити відповідні додаткові системи.

Про це під час вечірнього звернення повідомив Президент України Володимир Зеленський. "Головне для нас – це протиповітряна оборона, додаткові системи ППО, ракети до них. Щоб захищати життя людей, захищати наші міста. Дуже розраховуємо на рішення партнерів – потрібні системи, вони є у світі, і потрібне політичне рішення, щоб ППО працювала, працювала тут, в Україні: Дніпро, Кривий, Нікополь, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Одеса та багато інших наших міст і наших громад. Ми говорили про це з Президентом Сполучених Штатів Америки, з Президентом Трампом: Україна не просто просить – ми готові купити відповідні додаткові системи. І саме сильна зброя – єдине, чому можна довіряти захист життя, маючи такого сусіда, як Росія. Щоб українські діти могли навчатися в безпеці просто в школі не онлайн, а офлайн, нормально, як в Америці, як усюди в Європі", — каже глава держави.

Також Президент доручив уряду ухвалити рішення щодо фінансування систем радіоелектронної боротьби, зокрема виділення 540 мільйонів гривень.

"Є вже й рішення щодо додаткового фінансування для наших прифронтових громад, прикордонних із Росією громад, тих, які постійно перебувають під ударами, під обстрілами. До 10 мільйонів гривень на кожну нашу таку громаду – залежно від кількості людей у громаді. І це буде не одна така виплата – ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад", – додає Президент.