Держдепартамент США: посол США в Україні йде у відставку

Бріджит Брінк була послом в Україні три роки.

Посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю Державного департаменту США.

“Вона була послом там три роки - це довгий час у зоні бойових дій. І, чесно кажучи, війна триває вже надто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб припинити цю війну”, - зазначила речниця Держдепартаменту.

Відставка Бріджит Брінк з посади, яку вона обіймала з травня 2022 року, відбувається на тлі зміни політики адміністрації Дональда Трампа щодо України.

Бріджит Брінк була призначена на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом і обіймає посаду посла в Києві з травня 2022 року.