Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
Удари по Росії. Точкова доставка демократії
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
ГоловнаПолітика

Держдепартамент США: посол США в Україні йде у відставку

Бріджит Брінк була послом в Україні три роки.

Держдепартамент США: посол США в Україні йде у відставку
Бріджит Брінк
Фото: sk.usembassy.gov

Посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю Державного департаменту США.

“Вона була послом там три роки - це довгий час у зоні бойових дій. І, чесно кажучи, війна триває вже надто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб припинити цю війну”, - зазначила речниця Держдепартаменту.

Відставка Бріджит Брінк з посади, яку вона обіймала з травня 2022 року, відбувається на тлі зміни політики адміністрації Дональда Трампа щодо України.

Бріджит Брінк була призначена на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом і обіймає посаду посла в Києві з травня 2022 року. 

  • Джерела повідомили, що на посаду посла в Україні розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних справ у Бюро європейських та євразійських справ. 

  • Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, де загинули 18 людей, половина з яких діти. При цьому вона не вказала, що удар завдали росіяни.

  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies