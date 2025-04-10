Держдепартамент США: посол США в Україні йде у відставку

Посол США в Україні Бріджит Брінк йде у відставку.
Про це повідомляє CNN з посиланням на речницю Державного департаменту США.
“Вона була послом там три роки - це довгий час у зоні бойових дій. І, чесно кажучи, війна триває вже надто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб припинити цю війну”, - зазначила речниця Держдепартаменту.
Відставка Бріджит Брінк з посади, яку вона обіймала з травня 2022 року, відбувається на тлі зміни політики адміністрації Дональда Трампа щодо України.
Бріджит Брінк була призначена на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом і обіймає посаду посла в Києві з травня 2022 року.
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Джерела повідомили, що на посаду посла в Україні розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних справ у Бюро європейських та євразійських справ.
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Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну.