Reuters: посол США в Україні розглядає можливість залишити посаду

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк серйозно зважує, чи варто їй в найближчі тижні піти зі своєї посади.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
Незрозуміло, хто в такому випадку обійме посаду посла США в Україні.
Джерела повідомили, що розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних справ у Бюро європейських та євразійських справ.
З 2022 по 2023 рік Кріс Сміт обіймав посаду заступника голови місії в посольстві США в Києві.
Бріджит Брінк була призначена на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом і обіймає посаду посла в Києві з травня 2022 року.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, де загинули 18 людей, половина з яких діти. При цьому вона не вказала, що удар завдали росіяни.
- Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну.