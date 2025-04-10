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Reuters: посол США в Україні розглядає можливість залишити посаду

Незрозуміло, хто в такому випадку обійме посаду посла США в Україні. 

Reuters: посол США в Україні розглядає можливість залишити посаду
Бріджит Брінк
Фото: EPA/UPG

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк серйозно зважує, чи варто їй в найближчі тижні піти зі своєї посади.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. 

Незрозуміло, хто в такому випадку обійме посаду посла США в Україні. 

Джерела повідомили, що розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних справ у Бюро європейських та євразійських справ. 

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З 2022 по 2023 рік Кріс Сміт обіймав посаду заступника голови місії в посольстві США в Києві.

Бріджит Брінк була призначена на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом і обіймає посаду посла в Києві з травня 2022 року. 

  • Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетний удар по Кривому Рогу, де загинули 18 людей, половина з яких діти. При цьому вона не вказала, що удар завдали росіяни.
  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, – це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну.
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