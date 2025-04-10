Reuters: посол США в Україні розглядає можливість залишити посаду

Незрозуміло, хто в такому випадку обійме посаду посла США в Україні.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк серйозно зважує, чи варто їй в найближчі тижні піти зі своєї посади.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Незрозуміло, хто в такому випадку обійме посаду посла США в Україні.

Джерела повідомили, що розглядається кандидатура Кріса Сміта, заступника помічника держсекретаря з питань Східної Європи, політики та регіональних справ у Бюро європейських та євразійських справ.

З 2022 по 2023 рік Кріс Сміт обіймав посаду заступника голови місії в посольстві США в Києві.

Бріджит Брінк була призначена на цю посаду колишнім президентом США Джо Байденом і обіймає посаду посла в Києві з травня 2022 року.