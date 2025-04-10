Білий дім уточнив, що мита на імпорт із Китаю становлять 145%

Мита США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%.
Це підтвердив представник Білого дому, передає телеканал CNBC.
Останній указ Дональда Трампа підвищив мита для Пекіна з 84 до 125%. Але це стало доповнення до існуючого тарифу в розмірі 20%.
Тим часом керівник Національної економічної ради Кевін Гассетт заявив, що Штати отримали пропозиції від більш ніж 15 країн щодо торговельних угод і починають переговори.
Рада розглядає ці пропозиції і «вирішує, чи вони досить хороші, щоб представити їх президенту», сказав Гассетт.
- Перед цим Трамп заявляв, що 75 країн викликали представників США, аби обговорити питання тарифів.