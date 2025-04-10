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Білий дім уточнив, що мита на імпорт із Китаю становлять 145%

125%, відповідно до нового указу Дональда Трампа, доповнять існуючі 20%.

Білий дім уточнив, що мита на імпорт із Китаю становлять 145%
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Мита США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%.

Це підтвердив представник Білого дому, передає телеканал CNBC.

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Останній указ Дональда Трампа підвищив мита для Пекіна з 84 до 125%. Але це стало доповнення до існуючого тарифу в розмірі 20%.

Тим часом керівник Національної економічної ради Кевін Гассетт заявив, що Штати отримали пропозиції від більш ніж 15 країн щодо торговельних угод і починають переговори.

Рада розглядає ці пропозиції і «вирішує, чи вони досить хороші, щоб представити їх президенту», сказав Гассетт.

  • Перед цим Трамп заявляв, що 75 країн викликали представників США, аби обговорити питання тарифів. 
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