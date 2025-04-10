Парламент Естонії схвалив закон, за яким ЕПЦ має розірвати зв'язки із Москвою

Естонський парламент підтримав ініційований урядом закон, який забороняє Естонській православній церкві зв'язки із РПЦ.

Про це повідомили у пресслужбі парламенту Естонії та видання ERR.

"Метою закону є забезпечення того, щоб релігійні організації, що діють в Естонії, не використовувалися для розпалювання ненависті чи насильства", – йдеться у повідомленні пресслужби.

З набуттям чинності закону Естонська православна християнська церква (ЕПХЦ, колишня ЕПЦ МП) повинна буде розірвати зв'язки з Московським патріархатом.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, законопроект уточнює правила управління релігійними об'єднаннями та, наприклад, обмежує їхні економічні зв'язки з будь-якими релігійними структурами, пов'язаними з урядами ворожих щодо Естонії держав.

У пояснювальній записці документу наголошують, що Естонія виступає за свободу релігії, і що кожен може обирати, до якої церкви належати, але, окрім поваги до свободи релігії, переконань та асоціацій, держава має також враховувати виклики, які загрожують національній безпеці та безпеці суспільства.

Відповідно до цього закону церкви, конгрегації чи монастирі, що діють в Естонії, не можуть керуватися у своїй діяльності особою чи асоціацією, які знаходяться в іноземній країні та мають значний вплив, а також бути пов’язаними статутом, договором чи іншими документами чи економічно з релігійною асоціацією, духовним центром, керівним органом чи духовним лідером, які знаходяться в іноземній країні, якщо вони становлять загрозу безпеці, конституційному чи громадському порядку держави.

Зазначається, що така загроза може виникнути, серед іншого, коли духовний центр, керівний орган, духовний лідер, особа чи асоціація підтримує або підтримувала військову агресію або закликала до війни, терористичного злочину чи іншого незаконного застосування збройної сили чи насильства.

Закон також визначає, хто може бути членом правління релігійного товариства в Естонії. Особа, якій заборонено проживати або перебувати в Естонії, не може бути священослужителем або членом правління релігійного товариства. Крім того, уточнюються вимоги до статуту релігійного об'єднання, створюється можливість виходу з церкви, діяльність, статут чи склад правління якої не відповідають встановленим вимогам.

Тепер законопроект передадуть президенту, і глава держави ухвалить рішення про його оприлюднення. Церквам, парафіям та монастирям, яким необхідно привести свої статути та принципи діяльності у відповідність до закону, нададуть перехідний період – два місяці.