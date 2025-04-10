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На зустрічі міністрів оборони коаліції охочих обговорять багатонаціональні сили підтримки України

Перша така зустріч пройде 10 квітня у Брюсселі. 

На зустрічі міністрів оборони коаліції охочих обговорять багатонаціональні сили підтримки України
Штаб-квартира НАТО
Фото: nato.int

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 10 квітня відбудеться перше засідання міністрів оборони у форматі коаліції охочих. Цей формат започаткували у лютому Франція та Британія. 

Про це пише Радіо Свобода. 

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі та його французький колега Себастьян Лекорню приймуть у Брюсселі представників близько 30 країн, які беруть участь у плануванні коаліції охочих.

На зустрічі говоритимуть про "планування створення багатонаціональних сил підтримки для допомоги Україні в забезпеченні тривалого миру".

А вже наступного дня, у п’ятницю 11 квітня, під головуванням Великої Британії й Німеччини відбудеться засідання у форматі "Рамштайн" за участі міністрів оборони з 50 країн.

Як зазначили у британському Міноборони, зустрічі будуть зосереджені на тому, як найкраще використовувати можливості кожної країни в Коаліції для підтримки довгострокової оборони та безпеки України.

Велика Британія вперше зібрала та очолила групу в форматі "Рамштайн" в лютому.Тоді у засіданні взяли участь 46 країн, зібравши додаткові 1,5 мільярда євро військової допомоги для України.

Велика Британія також цього року надасть Україні 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки. Минулого місяця країна оголосила про 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для надання Україні понад п’яти тисяч ракет протиповітряної оборони.

  • Наприкінці березня в Парижі зібралася так звана коаліція охочих – об'єднання країн, які хочуть напрацювати реальні гаранті безпеки для українців. Участь брали лідери близько 30 держав, не лише європейських.
  • Тоді учасники досягнули угоди про те, що будь-які майбутні гарантії безпеки зобов'язані ґрунтуватися на трьох головних принципах: міцна українська армія, сили гарантування і ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включно з її вимогами на будь-яких мирних переговорах.
  • Також всі учасники погодилися, що санкції з Росії до закінчення війни не зніматимуть.
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