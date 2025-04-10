Лідерку Гагаузії відправили під домашній арешт

Молдовський суд відправив під домашній арешт лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул.

Про це повідомляє TV8.md.

Суд ухвалив відправити Гуцул під домашній арешт на 30 діб, хоча прокурори вимагали для неї 30 діб арешту у в'язниці, де башкан Гагаузії перебувала останні два тижні.

Євгенія Гуцул сказала журналістам, що її команда продовжить боротьбу за її невинність, а справа, заведена проти неї, "має виключно політичний характер".

"Хочу подякувати судді за те, що дав можливість мені сьогодні бути вдома — поряд з чоловіком, дітьми та мамою. Домашній арешт — теж важке покарання, є низка обмежень. Ми й надалі боротимемося і відстоюватимемо мою невинність і незаконність мого арешту", - сказала Гуцул.

Башкан автономного молдовського регіону Гагаузія Євгенія Гуцул звернулася з клопотанням щодо "політичної оцінки порушень" до віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса.

Районний суд Кишинева постановив взяти під варту на 20 діб башкана Гагаузії Євгенію Гуцул.

Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева.