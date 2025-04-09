Зеленський: США перекинули в Ізраїль свої Patriot, є ознаки планування військових дій з Іраном

Президент підкреслив, що коли Україна зверталася до США з проханням допомогти з ППО, їй казали про дефіцит. Водночас для Ізраїлю "патріоти" знайшлися.

Україна і США можуть провести новий раунд переговорів наступного тижня. Росіяни матимуть з американцями переговори вже цього, передає слова президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами в середу кореспондент lb.ua.

На переговорний процес впливають багато речей, зокрема і ситуація з Іраном, наголосив він. Президент повідомив, що є сигнали про можливі військові дії між Іраном та Ізраїлем.

"Я би хотів на неї (ситуацію. – Ред.) звернути увагу, тому що це стосується не лише стабільності в світі або дестабілізації, але й ситуації в Україні. І пов'язано з енергетикою, з протиповітряною обороною України. Ми кілька разів, починаючи з Вашингтона, робили запит щодо додаткових систем ППО від США, передусім тому, що більшість із систем «Петріот»знаходиться на території США. Вони виробники. І моя остання розмова з Президентом Трампом по телефону, де він мені пообіцяв подумати, що можна зробити. Ми вважаємо, що є висока вірогідність військових дій проти Ірану. Ми відслідковуємо це завдяки тому, що бачимо додаткову присутність систем ППО на території Ізраїлю. І ми фіксуємо, що ці системи зі США", – сказав Зеленський.

Він наголосив на тому, як США вибудовують пріоритети.

"Коли ми звертаємося або зверталися до Сполучених Штатів щодо систем «Петріот», нам кажуть, що є дефіцит, «Петріоти» закривають США, або інші системи, ще більш серйозні. І в цей час є постачання систем ППО зі США на територію Ізраїлю. Це говорить про те, що готуються до можливих військових дій Ізраїль-Іран. Ми вважаємо, що це небезпечно для всіх. Але передусім я хотів би сказати, що ми фіксуємо те, що в США були системи, але Америка говорить такими діями про свої пріоритети. Я вважаю, що це важливий сигнал, який ми маємо обговорювати", – пояснив президент.