Зеленський: залучення громадян Китаю у війну – це розпалення більшої проблеми, і на це потрібно абсолютно принципово реагувати

Україна дипломатичними каналами доведе необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі.

Служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії з полоненими громадянами Китаю.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вони в Києві. Спілкуються зі слідчими. Дають інформацію про те, як опинилися на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину, цієї російської війни проти України. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії – з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів у російський окупаційний контингент”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна дипломатичними каналами доведе необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі, хто чув, як у Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше та розширювати її масштаб.

“Залучення ще й громадян Китаю у цю війну – це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир – це взаємовиключні речі. Очікуємо також і на принциповість партнерів – на принциповість у підтримці України”, - підсумував голова держави.