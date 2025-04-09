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Зеленський: залучення громадян Китаю у війну – це розпалення більшої проблеми, і на це потрібно абсолютно принципово реагувати

Україна дипломатичними каналами доведе необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі.

Зеленський: залучення громадян Китаю у війну – це розпалення більшої проблеми, і на це потрібно абсолютно принципово реагувати
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії з полоненими громадянами Китаю. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вони в Києві. Спілкуються зі слідчими. Дають інформацію про те, як опинилися на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину, цієї російської війни проти України. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян КНР у складі російської армії – з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів у російський окупаційний контингент”, - розповів президент України. 

Володимир Зеленський зазначив, що Україна дипломатичними каналами доведе необхідну інформацію до китайської сторони і, звісно, до кожного у світі, хто чув, як у Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше та розширювати її масштаб. 

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“Залучення ще й громадян Китаю у цю війну – це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир – це взаємовиключні речі. Очікуємо також і на принциповість партнерів – на принциповість у підтримці України”, - підсумував голова держави. 

  • Громадяни Китаю, які зараз воюють проти України, почали надходити на службу до Росії ще в минулому році. За даними lb.ua, наданими розвідувальними службами, громадяни КНР почали прибувати до російських центрів підготовки переважно восени 2024. А контракти з російською армією вони укладали ще з весни 2024-го і навіть з літа 2023-го. 
  • Українські військові взяли в полон двох військових з Китаю. А загалом вони мали бій з шістьома китайськими військовослужбовцями. 
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