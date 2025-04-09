На Харківщині викрили колаборантку, яка відповідала за благоустрій під час окупації Куп'янська

Колаборантка одразу погодилася на співпрацю з окупантами.

Правоохоронці Харківщини викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації Куп’янщини, відповідала за благоустрій загарбників.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 43-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Під час захоплення Куп’янщини ЗС РФ, місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

На початку серпня 2022 року вона стала "и. о. специалиста отдела благоустройства и оперативного планирования Управления жилищно-коммунального хозяйства" у так званій ВГА.

Колаборантка відповідала за складання службової документації, пов’язаної з формуванням заяв від жителів селища Ківшарівка щодо надання комунальних послуг та соціального забезпечення, а також організації робіт з благоустрою.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборантку.