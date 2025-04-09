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Генштаб: на фронті від початку доби відбулося понад пів сотні боєзіткнень

Ворог збільшив активність на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Генштаб: на фронті від початку доби відбулося понад пів сотні боєзіткнень
війна з РФ
Фото: Генштаб

Російська армія продовжує штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби, на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від ворожих обстрілів з території РФ потерпіли громади прикордонних населених пунктів, зокрема: Кучерівка, Шалигине, Порозок, Проходи, Миропільське, Бачівськ, Чуйківка, Фотовиж Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали Петрушівка, Мар’їне, Тур’я, Мала Рибиця, Великий Прикіл, Краснопілля, Самотоївка, Миропільське, Угроїди Сумської області.

На Харківському напрямку противник проводить одну наступальну дію в районі Вовчанська. Наразі триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію неподалік Загризового. 

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 10 разів поблизу населених пунктів Сергіївка, Нове, Колодязі та в напрямках Греківки і Новомихайлівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Білогорівки та Верхньокам’янського, ще одна атака триває дотепер.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував неподалік Торецька та Щербинівки. На даний час всі боєзіткнення завершені.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Калинове, Шевченко, Зелене Поле, Єлизаветівка, Андріївка та Богданівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, три боєзіткнення досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог один раз атакував в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив п’ять атак у районі Новосілки та в напрямку Шевченко, дві атаки ще тривають. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по Гуляйполю некерованими ракетами.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбивали чотири ворожі штурми в районі Степового та Щербаків, два боєзіткнення ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили шість атак росіян, ще три боєзіткнення тривають досі. 

Від початку доби противник завдав 33 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 58 керованих авіаційних бомб та здійснив 154 артилерійських обстріли, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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