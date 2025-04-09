Помічника капітана іноземного судна підозрюють у забрудненні моря біля Одеси пальмовою олією зі збитками $2 млн

Недотримання процедур моніторингу призвело до витоку 7,2 тонн забруднюючої речовини, що завдало значної шкоди морському середовищу.

Старшому помічнику капітана іноземного судна заочно повідомлено про підозру за фактом забруднення моря в межах внутрішніх морських вод України шкідливими речовинами, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, на початку травня 2024 року в акваторії морського порту «Південний» під час розвантаження іноземного судна стався неконтрольований скид пальмової олії – речовини, яка є небезпечною для морського середовища.

Ще один витік пальмові олії за борт стався під час перекачування залишків рідини з носових вантажних танків у відстійні резервуари.

Недотримання підозрюваним встановлених процедур моніторингу, зокрема перевірки вантажної системи та контролю за обладнанням, призвело до витоку 7,2 тонн забруднюючої речовини, завдавши значної шкоди морському середовищу.

Такі дії є порушенням вимог Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден 1973 року.

Внаслідок забруднення моря державі спричинено шкоду на понад 2 млн доларів США.

Також прокурори звернулись до Господарського суду Одеської області з позовом в інтересах держави до судновласника про стягнення завданих збитків внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.