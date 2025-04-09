За добу унаслідок російської агресії на Донеччині поранені п'ятеро людей

За добу війська РФ завдали 2 947 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Поранені 5 людей, зокрема і дитина.

Про це повідомили у Нацполіції.

Ворог вів вогонь по восьми населених пунктах: містах Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Торецьк, селах Зоря, Іванопілля, Мирне.

Руйнувань зазнали 42 цивільних об’єкти, з них 40 житлових будинків.

По Краматорську росіяни вдарили п’ятьма дронами і поранили трьох цивільних осіб, зокрема дівчинку 2013 року народження, пошкодили два багатоквартирних будинки.

Одну людину поранено внаслідок обстрілів Покровська.

На Мирне Комарської громади росія скинула бомбу «УМПБ Д-30 СН». Там травмовано мирного жителя, пошкоджено три приватних будинки та автомобіль.

У Лимані внаслідок артобстрілу пошкоджень зазнали чотири приватних будинки й цивільне авто. Костянтинівку окупанти обстріляли дронами. Там пошкоджено багатоквартирний будинок.

По Іванопіллю окупанти поцілили трьома бомбами «ФАБ-250» і пошкодили 16 приватних будинків. Дві бомби загарбники спрямували на Зорю. Там пошкоджено чотири багатоквартирних і 10 приватних будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.