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Головком: завдяки українським ударам по складах добове використання артилерійських снарядів у Росі впало майже у 2 рази

Раніше Росія щоденно використовувала від 40 000 артилерійських снарядів, а після українських ударів – від 23 000. Зараз показник почав збільшуватися, але все рівно менший, ніж до ураження. 

Головком: завдяки українським ударам по складах добове використання артилерійських снарядів у Росі впало майже у 2 рази
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і шеф-редактор LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

Завдяки українським далекобійним ударам по російських арсеналах добова цифра використання окупантами артилерійських снарядів зменшилася майже удвічі. Про це головнокомандувач Олександр Сирський розповів у інтерв'ю lb.ua.

Раніше ворог міг використовувати по 40 000 і більше боєприпасів щоденно. А після ударів України цифра різко змінилася. 

"Коливається на рівні 23, зараз трохи поповзла вгору – на рівні 27-28 тисяч", – сказав Сирський.

Зростання може бути пов'язано з поставкою боєприпасів із Північної Кореї або Ірану, а може – з нарощування власного виробництва. 

Також Сили оборони вразили декілька міст зберігання ударних БпЛА типу "шахед" і аеродроми, що змусило Росію перекинути ударну авіацію на більшу відстань. 

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