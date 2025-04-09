Головком: завдяки українським ударам по складах добове використання артилерійських снарядів у Росі впало майже у 2 рази

Раніше Росія щоденно використовувала від 40 000 артилерійських снарядів, а після українських ударів – від 23 000. Зараз показник почав збільшуватися, але все рівно менший, ніж до ураження.

Завдяки українським далекобійним ударам по російських арсеналах добова цифра використання окупантами артилерійських снарядів зменшилася майже удвічі. Про це головнокомандувач Олександр Сирський розповів у інтерв'ю lb.ua.

Раніше ворог міг використовувати по 40 000 і більше боєприпасів щоденно. А після ударів України цифра різко змінилася.

"Коливається на рівні 23, зараз трохи поповзла вгору – на рівні 27-28 тисяч", – сказав Сирський.

Зростання може бути пов'язано з поставкою боєприпасів із Північної Кореї або Ірану, а може – з нарощування власного виробництва.

Також Сили оборони вразили декілька міст зберігання ударних БпЛА типу "шахед" і аеродроми, що змусило Росію перекинути ударну авіацію на більшу відстань.