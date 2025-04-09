Головком: завдяки українським ударам по складах добове використання артилерійських снарядів у Росі впало майже у 2 рази

Завдяки українським далекобійним ударам по російських арсеналах добова цифра використання окупантами артилерійських снарядів зменшилася майже удвічі. Про це головнокомандувач Олександр Сирський розповів у інтерв'ю lb.ua.
Раніше ворог міг використовувати по 40 000 і більше боєприпасів щоденно. А після ударів України цифра різко змінилася.
"Коливається на рівні 23, зараз трохи поповзла вгору – на рівні 27-28 тисяч", – сказав Сирський.
Зростання може бути пов'язано з поставкою боєприпасів із Північної Кореї або Ірану, а може – з нарощування власного виробництва.
Також Сили оборони вразили декілька міст зберігання ударних БпЛА типу "шахед" і аеродроми, що змусило Росію перекинути ударну авіацію на більшу відстань.